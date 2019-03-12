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Не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в бразильской школе
По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в одной из школ штата Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в среду агентство "Аженсия Бразил".
Среди погибших числятся пятеро учащихся школы и преподаватель. Также погибли два стрелявших человека.
По предварительным данным, два вооруженных человека ворвались в здание школы и открыли стрельбу примерно в 9:30 по местному времени.
На месте происшествия работают экстренные службы. Школа расположена в муниципалитете Сузану в непосредственной близости от города Сан-Паулу.
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По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в одной из школ штата Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в среду агентство "Аженсия Бразил". Среди...
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