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Беларусь вошла в рейтинг стран с благоприятными условиями для технологий блокчейна и криптовалюты

13.03.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В ходе исследований оценивали правовые, политические и инфраструктурные условия с точки зрения дружественности к бизнесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследователи отметили возросший интерес к республике как к стране, благоприятной для ведения бизнеса, связанного с криптовалютой, после принятия в 2017 году президентского указа № 8 «О развитии цифровой экономики».

Изначально предназначенная для обеспечения работы биткоина, технология блокчейн сегодня стала основой для многочисленных инноваций. Например, появилась возможность следить за передвижением продукции по логистической цепочке и наблюдать на каждом этапе за состоянием товара. Частные лица и компании могут продавать продукцию без посредников, напрямую через блокчейн, более эффективно и безопасно.

Больше новостей экономики за 13 марта здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В ходе исследований оценивали правовые, политические и инфраструктурные условия с точки зрения дружественности к бизнесу, сообщили в программе...
 
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