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Бензин могут начать фасовать в тару для продажи в сельских магазинах

13.03.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Спрос на такую продукцию есть, однако для реализации проекта необходимо подробно проанализировать требования законодательства в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии работают над базой. Сразу можно сказать, что стоимость расфасованного бензина будет выше, чем топлива на АЗС. Между тем, техническая возможность выпуска белорусского бензина в бутылках есть. «Белнефтехим» имеет производственные линии по фасовке осветительного керосина в пластиковую тару. Однако для фасовки других нефтепродуктов необходимо доработать все этапы технологического процесса, что потребует финансовых затрат.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Спрос на такую продукцию есть, однако для реализации проекта необходимо подробно проанализировать требования законодательства в этой области,...
 
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