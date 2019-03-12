Это ж надо такому случиться! Лис залез в курятник, а его там заклевали. Насмерть!









Необычный случай произошел на ферме при сельскохозяйственной академии в Бретани.





Полугодовалый лис залез в курятник с тремя тысячами кур. Автоматическая дверь сразу за ним закрылась, и животное оказалось в западне. Утром тело молодого лиса нашли в углу курятника с ранами от клювов.





"В силу вступил стадный инстинкт и они начали его клевать. У него на шее следы от клювов", - рассказывает управляющий фермы Паскаль Даниэль в беседе с агентством Франс пресс.





"Большая группа кур могла напугать лиса. Возможно, он запаниковал перед лицом такого количества противников", - сказал Даниэль в интервью местной газете.







