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Это ж надо такому случиться! Лис залез в курятник, а его там заклевали. Насмерть!
На французской ферме несколько тысяч кур насмерть заклевали лиса, который влез в их курятник.
Необычный случай произошел на ферме при сельскохозяйственной академии в Бретани.
Полугодовалый лис залез в курятник с тремя тысячами кур. Автоматическая дверь сразу за ним закрылась, и животное оказалось в западне. Утром тело молодого лиса нашли в углу курятника с ранами от клювов.
"В силу вступил стадный инстинкт и они начали его клевать. У него на шее следы от клювов", - рассказывает управляющий фермы Паскаль Даниэль в беседе с агентством Франс пресс.
"Большая группа кур могла напугать лиса. Возможно, он запаниковал перед лицом такого количества противников", - сказал Даниэль в интервью местной газете.
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На французской ферме несколько тысяч кур насмерть заклевали лиса, который влез в их курятник.
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