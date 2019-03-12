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Добавили: глава предвыборного штаба Трампа приговорен к 7,5 годам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы.
Суд приговорил руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы, сообщает
Его признали виновным в попытках помешать правосудию, а также в сговоре против США. Об этом сообщает USA Today.
8 марта Манафорта приговорили к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые махинации.
Судья в Вашингтоне добавил еще 43 месяца и вычел девять месяцев, которые подсудимый провел под стражей, передает
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Суд в Вашингтоне приговорил Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы.
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