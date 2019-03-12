Добавили: глава предвыборного штаба Трампа приговорен к 7,5 годам тюрьмы

Суд приговорил руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы, сообщаетсо ссылкой на Bloomberg

Его признали виновным в попытках помешать правосудию, а также в сговоре против США. Об этом сообщает USA Today.





8 марта Манафорта приговорили к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые махинации.



