Илона Усович: В 36 меня звали на европейские игры

Уже давно белорусская сборная не включает в состав бегуний на 400 метров, а в последние годы и на 800. Кроме своего коронного бега на круг, сестры Усович высоко подняли потолок личных рекордов, разменяв две минуты на отрезке вдвое длиннее. Правда, сделали это на открытых аренах, в залах же такой временной барьер не всегда преодолим даже для чемпионов.





Почему так происходит? Одной их сестер — Илоне — и был адресован этот вопрос, а кроме ответа на него, Усович постаралась оценить действия своих недавних коллег, и не только белорусских, на мартовском континентальном чемпионате в залах в Шотландии.





— Мы двигались быстрее, чем сегодняшнее поколение европейских бегуний на 400 метров. Пропасть между прежними нами и теми, кто пришел в спорт следом, держалась лет пять. В последние годы девушки немного подтянулись, прибавили в технике и скорости и начали выбегать из 52-х секунд.





В Глазго победительница Леа Шпрунгер из Швейцарии и серебряный медалист Синтия Болинго из Бельгии затратили на 400 метров чуть больше 51-й секунды. Правда, не нравится то, что ныне частенько выигрывают «гладкую» дистанцию девушки, которые приходят из «барьеров». Та же Шпрунгер из подобного ряда спортсменок.





Похожий случай из нашего времени непросто припомнить. Соотечественница Татьяна Ледовская, побеждавшая на «мире» на барьерном круге, соревновалась на «гладких» 400 метрах чаще всего в эстафете. В индивидуальном виде у нее шансов было немного. Слишком большая разница лежала между представительницами «гладкого» и барьерного бега на круг.





— В ком видится перспективный интерес, кто пришелся по душе больше других? Я имею в виду зарубежных спортсменок, поскольку белоруски в Шотландию не попали.





— В Европе хлынула новая волна почитательниц длинного спринта, они пока не частые гостьи пьедестальных церемоний. Но верится, что они не только дотянутся до наших рекордов, но и превзойдут их. Скажем, десяток лет назад я стала серебряным европейским призером зального чемпионата, затратив на 400 м ровно 51 секунду.





Победительница Николь Сандерс из Великобритании тогда пробежала за 50,04. В Глазго, вы знаете, две лучших едва выбежали из 52-х секунд. Но на то и диалектика развития спорта, чтобы этот вид не топтался на месте.





Думаю, одна из тех, кто сможет его продвигать, — 18-летняя россиянка Полина Миллер, спортсменка с крепко «поставленной» стопой, манерой бега напоминающая мою сестру Светлану.









— Белоруски уже который год не представлены на крупных стартах на 400 метров, а после того, как Марина Арзамасова стала матерью — и на дистанции вдвое длиннее. Но отдадим должное Екатерине Корнеенко и Дарье Борисевич, которые замкнули первую пятерку на 1500 метров. Это стало сюрпризом.





— Но не для меня. Я ждала, что наши вообще посражаются за награды. Но все равно девушки — красавицы, а Катя, как и Даша, не только показала «свои» секунды, но и переписала личное достижение. Одно время мы занимались в одной группе у Игоря Захаревича, поэтому рада за обеих.





У Корнеенко подвернулся более сложный предварительный забег, чем у Борисевич, но она выдержала, попала в финал и по-бойцовски его провела. Если вспомнить, что для Екатерины — это первый крупный международный старт, то она молодец, отлично разобралась в ситуации. Похвально, что Корниенко добавляла от одного сезонного старта к другому.









— После вашего ухода из спорта образовался своеобразный вакуум в беге на 400 метров. Какие-то надежды белорусская сборная связывала с Юлией Юреней, выигравшей «серебро» на юниорском чемпионате Европы. Но она быстро завершила выступления, связав свою жизнь с бывшим бегуном-барьеристом Максимом Лыньшей. Пара недавно официально оформила свои отношения.





— Поверьте мне, сейчас появились юниорки, которые намного перспективнее Юрени. Они переписали все подростковые рекорды Юлии и бегут со временем, с которым взрослые конкурентки выигрывают и чемпионат, и Кубок страны. Поэтому будем внимательно следить за их продвижением наверх.





— Чемпионка мира Марина Арзамасова через полгода после рождения ребенка возвращается на беговую дорожку.





— Я в нее веру, Марина уже вовсю тренируется и летом начнет выступать. Она не раз доказывала, что может найти выход из самых сложных положений. Думаю, что так оно будет и на сей раз.









— Наверное, вы поспешили уйти из спорта. Надо было помочь вашей смене расправить крылья.



