ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси ищут самого экологичного фермера

13.03.2019 19:50 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Во второй раз в Беларуси стартует национальный этап международного конкурса "Экологически дружественный фермер Балтийского региона" (Baltic Farmer of the Year Award). Заявки принимают до 13 апреля, сообщили в Центре экологических решений.

Конкурс традиционно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF), и более 10 лет хозяйства из разных стран могут рассказать о том, что делают для природы и получить за это приз – 1000 евро. Белорусские сельхозпроизводства могут участвовать во второй раз. Инициировали проведение конкурса в Беларуси учреждение "Центр экологических решений" (Беларусь) и Коалиция Чистая Балтика (Швеция).

Ключевая идея этой инициативы – популяризировать передовые практики сельского хозяйства, которые являются дружественными для Балтийского региона. Есть и ещё одна цель – поддержать фермеров и производителей, которые стараются снижать экологическую нагрузку. Это важно, так как сельское хозяйство – один из основных источников загрязнения окружающей среды, поясняют организаторы. Особенно распространено загрязнение воды удобрениями с содержанием азота и фосфора, что вызывает эвтрофикацию – "цветение" водоёмов (местных и "общих", например, Балтийского моря).

"Мы надеемся, что проведение этого конкурса в Беларуси станет одним из шагов для продвижения и поддержки тех фермерских хозяйств, которые уделяют внимание экологическим вопросам в своей работе", – отметил директор Центра экологических решений Евгений Лобанов.

В Беларуси ищут самого экологичного фермера
В конкурсе могут участвовать представители фермерских и других небольших сельскохозяйственных производств, которые находятся в зоне водосбора Балтийского моря в Беларуси (Гродненская, Витебская и часть Минской, Брестской областей). Более подробные условия участия, а также заявка на конкурс доступны по ссылке. Заявки на конкурс принимаются до 13 апреля 2019 года.

В 2018 году главный приз – 1000 евро – получил фермер из Дзержинского района Константин Чичира, который выращивает органическую клубнику. Два других ценных подарка от партнёров конкурса ушли в ягодные хозяйства "СидСад" и "Доктор Шарец", основная культура которых – голубика.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второй раз в Беларуси стартует национальный этап международного конкурса "Экологически дружественный фермер Балтийского региона" (Baltic Farmer of the Year Award). Заявки...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США приговорили Манафорта к 7,5 годам тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика