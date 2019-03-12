В Беларуси ищут самого экологичного фермера

Во второй раз в Беларуси стартует национальный этап международного конкурса "Экологически дружественный фермер Балтийского региона" (Baltic Farmer of the Year Award). Заявки принимают до 13 апреля, сообщили в Центре экологических решений.

Конкурс традиционно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF), и более 10 лет хозяйства из разных стран могут рассказать о том, что делают для природы и получить за это приз – 1000 евро. Белорусские сельхозпроизводства могут участвовать во второй раз. Инициировали проведение конкурса в Беларуси учреждение "Центр экологических решений" (Беларусь) и Коалиция Чистая Балтика (Швеция).

Ключевая идея этой инициативы – популяризировать передовые практики сельского хозяйства, которые являются дружественными для Балтийского региона. Есть и ещё одна цель – поддержать фермеров и производителей, которые стараются снижать экологическую нагрузку. Это важно, так как сельское хозяйство – один из основных источников загрязнения окружающей среды, поясняют организаторы. Особенно распространено загрязнение воды удобрениями с содержанием азота и фосфора, что вызывает эвтрофикацию – "цветение" водоёмов (местных и "общих", например, Балтийского моря).

"Мы надеемся, что проведение этого конкурса в Беларуси станет одним из шагов для продвижения и поддержки тех фермерских хозяйств, которые уделяют внимание экологическим вопросам в своей работе", – отметил директор Центра экологических решений Евгений Лобанов.



В конкурсе могут участвовать представители фермерских и других небольших сельскохозяйственных производств, которые находятся в зоне водосбора Балтийского моря в Беларуси (Гродненская, Витебская и часть Минской, Брестской областей). Более подробные условия участия, а также заявка на конкурс доступны по ссылке . Заявки на конкурс принимаются до 13 апреля 2019 года.

В 2018 году главный приз – 1000 евро – получил фермер из Дзержинского района Константин Чичира, который выращивает органическую клубнику. Два других ценных подарка от партнёров конкурса ушли в ягодные хозяйства "СидСад" и "Доктор Шарец", основная культура которых – голубика.