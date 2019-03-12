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В Хуньчуне к 2022 году будет построен международный сухой порт

13.03.2019 19:04 — Разное | Интерфакс  
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Приграничный город Хуньчунь провинции Цзилинь, расположенной на северо-востоке Китая, планирует построить международный сухой порт к 2022 году, сообщили местные власти.

Он будет выполнять роль регионального узла по хранению и отправке товаров и контейнеров, заявил вице-мэр города У Сяньчжэ.

Проект будет реализовывать Ningbo Zhoushan Port Group. Общий объем инвестиций в строительство порта составит от 500 млн юаней до 1 млрд юаней ($74,6-149 млн).

Строительство внутреннего порта является частью программы по развитию торговли и логистики в Северо-Восточной Азии, сообщает агентство "Синьхуа".

Расположенный на стыке границ Китая, России и КНДР город Хуньчунь окружен более чем десятью российскими и северокорейскими сухими портами. Также он находится в 71 км от российского порта Зарубино.

 
 
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Приграничный город Хуньчунь провинции Цзилинь, расположенной на северо-востоке Китая, планирует построить международный сухой порт к 2022 году, сообщили местные...
 
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