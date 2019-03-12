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Ажиотаж вокруг Кревского замка: что случилось со стеной?
13.03.2019 — Разное | Светлы шлях
Информация о том, что Кревский замок рушится, в глобальной паутине появилась еще 12 марта. Новость разлетелась по просторам интернета, как горячие пирожки. Корреспонденты газеты «Светлы шлях» решили проверить событие на «фейковость».
Масштабных разрушений уже разрушенного историей замка мы не обнаружили. Обвалилось 2 кубических метра
Кладку подморозило. А когда температура весной начала подниматься, раствор еще не набрал необходимой прочности, вследствие чего произошло обрушение фрагмента кладки.
Наталья АНТОНЕНКО.
Фото Сергея ЮРЕВИЧА.
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Информация о том, что Кревский замок рушится, в глобальной паутине появилась еще 12 марта. Новость разлетелась по просторам интернета, как горячие пирожки....
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