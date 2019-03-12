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Ажиотаж вокруг Кревского замка: что случилось со стеной?

13.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Информация о том, что Кревский замок рушится, в глобальной паутине появилась еще 12 марта. Новость разлетелась по просторам интернета, как горячие пирожки. Корреспонденты газеты «Светлы шлях» решили проверить событие на «фейковость».

Масштабных разрушений уже разрушенного историей замка мы не обнаружили. Обвалилось 2 кубических метра консервационной кладки у юго-западного угла Кревского замка. Как пояснил директор УКС Сморгонского района Иван Лыско, на этой части стены работы по консервации велись в декабре 2018 года при низких температурах воздуха.

Ажиотаж вокруг Кревского замка: что случилось со стеной?

Ажиотаж вокруг Кревского замка: что случилось со стеной?

Ажиотаж вокруг Кревского замка: что случилось со стеной?

Кладку подморозило. А когда температура весной начала подниматься, раствор еще не набрал необходимой прочности, вследствие чего произошло обрушение фрагмента кладки. 

– Это рабочие моменты, которые могут иногда происходить в любых строительных работах. При установлении постоянной плюсовой температуры недочеты будут устранены, – резюмировал Иван Лыско. 

Наталья АНТОНЕНКО. 

Фото Сергея ЮРЕВИЧА.

 
Теги: Новости
 
 
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Информация о том, что Кревский замок рушится, в глобальной паутине появилась еще 12 марта. Новость разлетелась по просторам интернета, как горячие пирожки....
 
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