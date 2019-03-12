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Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

13.03.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Чуть меньше трех недель остается до выборов президента Украины. День голосования назначен на 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

Традиционно предвыборная кампания в соседней стране проходит очень активно. В 2019 году в гонке за президентское кресло рекордные 39 кандидатов. Кто составляет конкуренцию действующему президенту страны Петру Порошенко? Расклад сил знает корреспондент Александр Добриян.

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

Кризис недоверия к политикам в Украине – главный тренд избирательной кампании-2019. На востоке страны тлеет вооруженный конфликт, прорыва в экономике не произошло, коррупционные скандалы стали нормой жизни. Украинцы разочаровались – слишком много пустых обещаний они слышали. Поэтому из длинного списка аж в 39 кандидатов выбирать, оказывается, и некого.

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

Владимир Фесенко, политолог (Украина):
На самом деле специфика нынешней ситуации: если раньше разочаровывалась одна часть страны – либо сторонники Майдана, либо сторонники действующего президента, но зато появлялась надежда у их противников, и у них появлялся символ надежды. Их конкурент. Их кандидат. А вот сейчас такого символа надежды не было вплоть до последнего момента.

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко – оппоненты не первое десятилетие. Их политическая вендетта могла бы стать классикой президентских выборов в Украине. Здесь всегда были пары фаворитов, но в этот раз карты спутал шоумен Владимир Зеленский. Не политик. Новое, но узнаваемое лицо и просто «хороший парень». Рейтинги актера бьют все показатели, оставляя далеко позади долгожителей политического Олимпа.

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

Правда, позиция лидера не такая безоблачная. Свои симпатии известному комику и продюсеру Владимиру Зеленскому отдает молодежь до 35 лет. А это, как известно, не самые прилежные избиратели: в день Х они могут просто не прийти на выборы, и будущее страны в очередной раз выберет старшее поколение. 

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

Наталья Леванчук, пенсионер (Украина):
Что касается Зеленского… В нашей стране идет война. Это человек молодой. Может быть, что-то бы и получилось, но не в это время.

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

С большим отставанием от лидера, но практически с одинаковым результатом вторую и третью строчки рейтинга уверенно удерживают действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Здесь противостояние по классическим правилам жанра: война компроматов, обвинения в подкупе избирателей (по этой статье уже возбуждено более 40 уголовных дел).

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

Набирает обороты скандал о злоупотреблениях при выполнении военных контрактов и разворовывании оборонного бюджета.

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины:
В суд направлено 111 обвинительных актов. А осуждено уже 77 служебных лиц. В том числе четыре прежних директора предприятий концерна «Укроборонпром»: Киевского, Львовского бронетанкового, Николаевского судостроительного и так далее.

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

В воюющей стране, по копейкам собирающей на самое необходимое для передовой, новости из разряда «Кому война, а кому и мать родна» как масло в огонь. Показать силу не упустили шанс парамилитаристы. Нацкорпус отметился стычкой с полицией в Черкассах и беспорядками в Киеве.

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

В результате столкновений медицинская помощь потребовалась десяткам правоохранителей. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил: для того, чтобы обеспечить законность на выборах, в стране есть все средства и воля.

Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

Александр Добриян, СТВ:
Выбрать президента в первом туре украинцам удалось лишь однажды: в трагическом 2014-ом победу, набрав больше половины голосов избирателей, одержал Петр Порошенко. Сейчас ситуация абсолютно иная. Поэтому большинство аналитиков склоняются к неизбежности второго тура, в котором останется только два кандидата. Главная интрига: кто из тройки лидеров выйдет в финал. Шансы как никогда равны.
 
 
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Новости Украины. Чуть меньше трех недель остается до выборов президента Украины. День голосования назначен на 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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