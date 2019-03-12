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Новости экономики за 13.03.2019

13.03.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как местные органы власти поддержат экспортеров? Какие инновационные технологии вывели Беларусь в рейтинг стран с благоприятными условиями для ведения бизнеса? Когда бензин можно будет купить в пластиковой таре в сельском магазине? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь вошла в рейтинг стран с благоприятными условиями для технологий блокчейна и криптовалюты

Указ о поддержке экспортеров может быть подписан в ближайшее время

Бензин могут начать фасовать в тару для продажи в сельских магазинах

Новости экономики за 13.03.2019

КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ НА ЛИНИИ МИНСК–МОСКВА ВОЗРАСТЕТ

Авиарейсов Минск–Москва станет больше уже с конца марта. Авиавласти двух стран договорились увеличить частоту полетов на линии между столицами до 63 рейсов в неделю для каждой из сторон. Это еще один шаг на пути укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения между странами.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Как местные органы власти поддержат экспортеров? Какие инновационные технологии вывели Беларусь в рейтинг стран с благоприятными условиями для...
 
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