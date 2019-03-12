|
Имейте ввиду: во Львове вводят туристический налог
С 1 апреля туристам придется заплатить от 0,2% до 0,5% минимальной зарплаты (на сегодняшний день это 4173 гривен) ежедневно при аренде жилья для ночевки в городе. Такое решение 11 марта приняла сессия Львовского городского совета.
Отмечается, что ставки туристического сбора приводятся в соответствие с налоговым кодексом Украины. Они касаются и внутреннего, и въездного туризма. Размер сбора зависит от стоимости ночевки: до 350 гривен — 0,2%, от 350 грн до 750 грн — 0,3%; 750-1200 гривен — 0,4%; от 1200 грн — 0,5%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 апреля туристам придется заплатить от 0,2% до 0,5% минимальной зарплаты (на сегодняшний день это 4173 гривен) ежедневно при аренде жилья для ночевки в городе. Такое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)