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Имейте ввиду: во Львове вводят туристический налог

13.03.2019 20:27 — Разное | Партизан  
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С 1 апреля туристам придется заплатить от 0,2% до 0,5% минимальной зарплаты (на сегодняшний день это 4173 гривен) ежедневно при аренде жилья для ночевки в городе. Такое решение 11 марта приняла сессия Львовского городского совета.

Отмечается, что ставки туристического сбора приводятся в соответствие с налоговым кодексом Украины. Они касаются и внутреннего, и въездного туризма. Размер сбора зависит от стоимости ночевки: до 350 гривен — 0,2%, от 350 грн до 750 грн — 0,3%; 750-1200 гривен — 0,4%; от 1200 грн — 0,5%.

 
 
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С 1 апреля туристам придется заплатить от 0,2% до 0,5% минимальной зарплаты (на сегодняшний день это 4173 гривен) ежедневно при аренде жилья для ночевки в городе. Такое...
 
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