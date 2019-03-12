В деревне школу закрыли. Предлагают сделать отель. А кому он там нужен?









На прошлой неделе сайт комитета «Гомельоблимущество» сообщил о назначенных на 19 марта весенних электронных торгах по продаже объектов недвижимости.





К продаже с аукциона предлагается более десятка зданий различной площади, в том числе бывшая школа в агрогородке Полесье. Всего за 102 рубля устроители торгов предлагают приобрести двухэтажное здание бывшей школы, общей площадью почти 1,7 тыс. кв. м, «в которой можно открыть гостиницу и не только».





Мы это здание уже второй год пытаемся продать, — прокомментировал ranak.me начальник отдела экономики Светлогорского райисполкома Владислав Потапенко. – Каждая последующая попытка идёт со снижением цены, вплоть до одной базовой величины. До сих пор все попытки были неудачными ввиду отсутствия заявок от покупателей. , — прокомментировалначальник отдела экономики Светлогорского райисполкома. – Каждая последующая попытка идёт со снижением цены, вплоть до одной базовой величины.





Предприниматель в сфере агроэкотуризма Владимир Быховцев в разговоре с корреспондентом ranak.me выразил большие сомнения в успешной реализации проектов гостиничного или придорожного бизнеса в данной местности:





— Вкладывать деньги в здание в деревне Полесье? Не уверен, что туда массово поедут (туристы). Если делать большую гостиницу, то кто в ней будет останавливаться? Даже в Светлогорске, в районном центре, где эта услуга должна быть востребована, эта тема не пошла: пятиэтажная гостиница, которую в своё время Пётр Кузьменок выкупил для дальнейшей реставрации, куда было вложено очень много денег, до сих пор в подвешенном состоянии. Деньги вложены, а результата никакого. Лично я бы не вкладывал деньги в данный объект (школу в аг. Полесье). Трасса не оживлённая. Сейчас даже под Минском объекты придорожного сервиса не выживают, что уж говорить о нашей местности…





По имеющейся информации, школа в деревне Кобыльщина (так до 1939 года называлась деревня Полесье) была открыта в 1912 году. В рамках программы оптимизации сети учреждений образования Светлогорского района с 1 сентября 2008 года Полесская средняя общеобразовательная школа была реорганизована в базовую.









1 сентября 2013 года ГУО «Полесская базовая школа» и ГУО «Полесский ясли-сад» были объединены в ГУО «Полесский ясли-сад-базовая школа». Объединенный учебно-педагогический комплекс в таком виде проработал до 2015 года.





— Очень плохо, даже в душе немного ёкнуло, когда ты сказал (что школу закрыли и теперь продают), — говорит бывший директор Полесской СШ Игорь Кулаковский. – Я там не много и поработал, всего лишь два года, но как-то плохо все это… Понимаешь, в чём суть… Если нет в деревне школы – значит, умирает деревня. Это уже проверено! Если школа хоть как-то поддерживается, то и деревня держится. Вот приедет в деревню молодая семья, жильё есть, живите. А детей малых куда? Естественно, люди будут искать такую деревню, где для деток есть школа, сад. Это первостепенное условие для молодёжи, по крайней мере, сейчас.





Согласно данным Википедии, в 2004 году в деревне Полесье насчитывалось 202 хозяйства и 529 жителей. В настоящее время в агрогородке Полесье, по подсчётам местных жителей, проживает чуть более сорока детей.





Семеро малышей в возрасте от 3 до 6 лет воспитываются в детском садике деревни Дуброва, который в пяти километрах от Полесья. 28 детей школьного возраста из аг. Полесье ездят в Дуброву учиться.





По словам директора ГУО «Дубровский ясли-сад-средняя школа» Татьяны Стукач, детей ежедневно привозят к ним в школу и доставляют после занятий обратно домой рейсами школьных автобусов.









— Как вы полагаете, куда будут возить на учёбу детей, если через некоторое время и вашу школу сочтут неперспективной?, — поинтересовался я у директора.





— В 2005 году в Дуброве сделали учебно-педагогический комплекс «ясли-сад-средняя школа, — подчеркнула Татьяна Ивановна. – Я думаю, такое время не наступит, потому что тут детей достаточно…





По информации из открытых источников, численность населения Светлогорского района на 1 января 2005 года составляла 93 068 человек.





На 1 января 2006 года на Светлогорщине было 92 895 жителей.





На 1 января 2007 года численность населения района составила 92 000 человек.





За 10 лет с 2008 по 2018 годы число жителей района сократилось на 8 000 человек. На 1 января 2018 года на Светлогорщине было 83 200 жителей, в том числе в городе проживали 71 264 человека.





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Оптимизация сети учреждений образования Светлогорского района началась в 2005 году. С тех пор, по информации из открытых источников, реорганизованы общеобразовательные школы и дошкольные учреждения в деревнях Дуброва, Хутор, Николаевка, Красновка (действуют по сей день), Моисеевка (школа закрыта 1 сентября 2009 г.), Ковчицы (школа закрыта с 1 сентября 2010 г.), Чкалово (школа закрыта с 1 сентября 2011 г.), Василёвка (ясли-сад закрыт с 1 сентября 2011 г.), Полесье (школа закрыта 1 сентября 2015 г.).





С 1 ноября 2008 года вечерняя общеобразовательная школа реорганизована в вечерние классы при СШ №6. С 1 сентября 2010 года закрыта школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 сентября 2013 года закрыт межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации г. Светлогорска.