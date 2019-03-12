|
Слово не воробей: правозащитник судится с журналистом
Завтра, 14 марта, в 10.00 в суде Ленинского района Минска начнется рассмотрение гражданского дела по иску основателя и руководителя правозащитной организации «Нью платформ инновейшн» Андрея Бондаренко к журналисту и основному владельцу (75,4% доли в уставном фонде) ООО «БелГазета» Кириллу Живоловичу.
Андрей Бондаренко, фото: БелаПАН
Заявление в суд озаглавлено – «Иск о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда».
Основанием для обращения в суд послужило выступление Живоловича 30 января в прямом эфире телеканала «Белсат».
В частности журналист сказал: «Человек, который называл себя директором – Бондаренко, я это утверждаю, является аферистом, мошенником и проходимцем, который в данной истории выполняет заказ, мне известны имена заказчиков. В судебном порядке все эти вопросы будут урегулированы, имена заказчиков будут названы».
На видео слова для иска с 2.20 по 3.00 мин.
По сведениям «Белорусского партизана», сумма иска составляет 20 тыс. рублей.
Также Бондаренко настаивает на принесении ему со стороны Живоловича публичных извинений.
Напомним, конфликт между основным владельцем «БелГазеты» Живоловичем и главным редактором Игорем Высоцким (24,6% доли в ООО) разгорелся
В тот же день бывший директор Живолович в комментариях на Facebook написал, что это «рейдерский захват редакции», а 23 января он назначил директором бывшего политического активиста Юрия Каретникова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра, 14 марта, в 10.00 в суде Ленинского района Минска начнется рассмотрение гражданского дела по иску основателя и руководителя правозащитной организации «Нью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)