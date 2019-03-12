Слово не воробей: правозащитник судится с журналистом

Заявление в суд озаглавлено – «Иск о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда».





Основанием для обращения в суд послужило выступление Живоловича 30 января в прямом эфире телеканала «Белсат».





В частности журналист сказал: «Человек, который называл себя директором – Бондаренко, я это утверждаю, является аферистом, мошенником и проходимцем, который в данной истории выполняет заказ, мне известны имена заказчиков. В судебном порядке все эти вопросы будут урегулированы, имена заказчиков будут названы».





На видео слова для иска с 2.20 по 3.00 мин.





По сведениям «Белорусского партизана», сумма иска составляет 20 тыс. рублей.





Также Бондаренко настаивает на принесении ему со стороны Живоловича публичных извинений.









Игорем Высоцким (24,6% доли в ООО) разгорелся 21 января, когда стало известно, что директором газеты Высоцкий назначил правозащитника Андрея Бондаренко. Напомним, конфликт между основным владельцем «БелГазеты» Живоловичем и главным редактором(24,6% доли в ООО) разгорелся





В тот же день бывший директор Живолович в комментариях на Facebook написал, что это «рейдерский захват редакции», а 23 января он назначил директором бывшего политического активиста Юрия Каретникова.



