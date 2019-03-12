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Слово не воробей: правозащитник судится с журналистом

13.03.2019 19:51 — Разное | Партизан  
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Завтра, 14 марта, в 10.00 в суде Ленинского района Минска начнется рассмотрение гражданского дела по иску основателя и руководителя правозащитной организации «Нью платформ инновейшн» Андрея Бондаренко к журналисту и основному владельцу (75,4% доли в уставном фонде) ООО «БелГазета» Кириллу Живоловичу.

Слово не воробей: правозащитник судится с журналистом
Андрей Бондаренко, фото: БелаПАН
Заявление в суд озаглавлено – «Иск о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда».

Основанием для обращения в суд послужило выступление Живоловича 30 января в прямом эфире телеканала «Белсат». 

В частности журналист сказал: «Человек, который называл себя директором – Бондаренко, я это утверждаю, является аферистом, мошенником и проходимцем, который в данной истории выполняет заказ, мне известны имена заказчиков. В судебном порядке все эти вопросы будут урегулированы, имена заказчиков будут названы».

На видео слова для иска с 2.20 по 3.00 мин.

По сведениям «Белорусского партизана», сумма иска составляет 20 тыс. рублей. 

Также Бондаренко настаивает на принесении ему со стороны Живоловича публичных извинений.


Напомним, конфликт между основным владельцем «БелГазеты» Живоловичем и главным редактором Игорем Высоцким (24,6% доли в ООО) разгорелся 21 января, когда стало известно, что директором газеты Высоцкий назначил правозащитника Андрея Бондаренко. 

В тот же день бывший директор Живолович в комментариях на Facebook написал, что это «рейдерский захват редакции», а 23 января он назначил директором бывшего политического активиста Юрия Каретникова.


 
Теги: Минск
 
 
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Завтра, 14 марта, в 10.00 в суде Ленинского района Минска начнется рассмотрение гражданского дела по иску основателя и руководителя правозащитной организации «Нью...
 
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