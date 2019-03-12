ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Литвы призвала США активно подключаться к военным учениям в стране

13.03.2019 21:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе визита в США в среду призвала американских военных активно подключаться к военным учениям в Литве и Польше, чтобы обеспечить защиту "Сувалкского коридора".

Глава государства сказала это после посещения командного пункта Национальной гвардии Пенсильвании, где встретилась с командиром этого подразделения - генералом-майором Энтони Карелли.

"Для Литвы актуально, чтобы военнослужащие Национальной гвардии Пенсильвании активно включались в совместные военные учения с батальонами НАТО в нашей стране и Польше и таким образом содействовали защите "Сувалкского коридора", - говорится в сообщении, распространенном президентской пресс-службой.

"Сувалкский коридор" - это участок приграничья Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке - с Беларусью. В случае войны его захват закроет союзникам по НАТО дорогу по суше до стран Балтии.

Как сообщает президентское ведомство, Национальная гвардия Пенсильвании интересуется возможностью участия в деятельности учреждаемого в Каунасе Регионального центра кибернетической безопасности.

В сообщении говорится, что гвардия активно содействует подготовке литовских офицеров, обучению персонала боевых машин пехоты, модернизации военной инфраструктуры страны.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе визита в США в среду призвала американских военных активно подключаться к военным учениям в Литве и Польше, чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к устойчивому перемирию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика