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Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к устойчивому перемирию

13.03.2019 20:41 — Разное | Интерфакс  
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Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик назвал неудовлетворительными результаты перемирия, приуроченного к 8 марта.

"Несколько дней назад рабочая группа по безопасности подтвердила приверженность сторон режиму прекращения огня, начиная с 8 марта. К сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.

Вместе с тем он отметил, что в первые дни действия перемирия число нарушений режима прекращения огня сократилось на 61% по сравнению с началом месяца.

В связи с этим спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны предпринять все меры для обеспечения надежного и устойчивого перемирия.

По словам М.Сайдика, этот вопрос сегодня был ключевым в подгруппе по безопасности, стороны также уделили большое внимание вопросам разминирования.

 
Теги: Минск
 
 
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Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик назвал неудовлетворительными результаты перемирия, приуроченного к 8 марта....
 
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