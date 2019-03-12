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Беларусь и Словакия договорились о проведении двустороннего бизнес-форума в Минске в октябре – МИД Беларуси

13.03.2019 20:19 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков и госсекретарь министерства экономики Словакии Ростаслав Хованец на встрече в Словакии обсудили ряд рабочих вопросов, в том числе договорились о проведении двустороннего бизнес-форума в Минске в октябре 2019 года, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"12-13 марта 2019 г. состоялся визит заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь, сопредседателя белорусской части Белорусско-Словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Евгения Шестакова в Словацкую Республику", - говорится в сообщении.

В МИД пояснили, что в рамках визита состоялась встреча Е.Шестакова с государственным секретарем министерства экономики Словакии, сопредседателем словацкой части Комиссии Ростиславом Хованцем. Собеседники обсудили ход реализации совместных проектов, выполнение решений предыдущего заседания Комиссии, а также согласовали проведение ее очередного заседания и двустороннего бизнес-форума в г.Минске в октябре 2019 г. 

Заместитель министра иностранных дел Беларуси также провел встречу с государственным секретарем Министерства образования, науки, исследований и спорта Словакии, сопредседателем совместной межправительственной Белорусско-Словацкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий Ольгой Нахтманновой.

"Обсуждены вопросы проведения первого конкурса совместных научных и инновационных проектов, а также ход согласования проекта двустороннего межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования", - отметили в МИД.

Совместная межправительственная Белорусско-Словацкая комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий создана в сентябре 2018 г. в рамках реализации межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанного в ходе визита премьер-министра Беларуси в Словакию в апреле 2017 г.

В ходе встречи с генеральным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словакии Павлом Сикорчиным состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства также встретился с почетным консулом Беларуси в Словакии Марьяном Муриным.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков и госсекретарь министерства экономики Словакии Ростаслав Хованец на встрече в Словакии обсудили...
 
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