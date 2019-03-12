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Имущество конфисковывать больше не будут. В экономические статьи УК с июля вносят изменения

13.03.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Летом этого года в Уголовный кодекс вступят в силу изменения. Как рассказал сегодня начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Эльдар Сафаров, из главы «Преступления против порядка осуществления предпринимательской деятельности» исключается 5 статей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64289.php

Имущество конфисковывать больше не будут. В экономические статьи УК с июля вносят изменения

Это ст. 224 (Нарушение порядка открытия счетов за пределами РБ), ст. 232 (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, ст. 244 (Нарушение антимонопольного законодательства), ст. 249 (Дискредитация деловой репутации конкурента), ст. 234 (Лжепредпринимательство).

— Еще в восемнадцать статей УК вносятся изменения с более льготными условиями привлечения к ответственности, — заявил Эльдар Сафаров. — Кроме того, исключается общая конфискация имущества как дополнительный вид наказания и расширяется применение специальной конфискации.

Например, будет конфисковываться орудие преступления или доход, полученный незаконным путем. Однако такое наказание, как конфискация имущества, суд больше назначать не будет. По мнению представителя Генпрокуратуры, новшество позволит защитить права и интересы семьи осужденного. По статистике, в 2018 году по экономическим преступлениям конфискация как дополнительная мера наказания применялась к 80 фигурантам. В 2019 году, напомним, ее применяли к фигурантам «дела медиков».

— Вместо конфискации с 19 июля, за исключением ст. 139 УК (Убийство), вводятся штраф от 300 до 5000 базовых величин, — добавляет Сафаров. — Лишение свободы не может быть назначено лицу, совершившему экономическое преступление впервые, если оно не представляет большой общественной опасности. Нормы УК направлены на более глубокую дифференцию и призваны содействовать достижению социальной справедливости.

Важный нюанс: что будет с теми, кому была назначена конфискация до 19 июля 2019 года?

— Лица подлежат освобождению (от этого вида наказания. — Прим. TUT.BY), если до этого времени конфискация не была исполнена, — сообщил Эльдар Сафаров.

 
 
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  Летом этого года в Уголовный кодекс вступят в силу изменения. Как рассказал сегодня начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры...
 
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