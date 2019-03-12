|
100 дней до старта II Европейских игр. Показываем, как готовятся атлеты и организаторы
Новости Беларуси. Беларусь начала обратный отсчет. Ровно 100 дней осталось до вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония открытия состоится 21 июня на стадионе «Динамо». 9-дневный соревновательный марафон соберет в Минске более 4000 атлетов из 50 стран. Будет разыграно без малого 200 комплектов наград в 15 видах спорта, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. К этому моменты продано более 25 тысяч билетов, а интерес к форуму только подогревается.
Как талисман Европейских игр лесенок Лесик покорил еще больше интернет-пользователей, откуда в Минск приедут спортсмены и волонтеры и как готовятся атлеты к предстоящим стартам – в материале Яны Шипко.
Пока мобильное приложение в его телефоне отсчитывает дни до старта Игр, вице-капитан нашей сборной по пляжному футболу делится планами по подготовке. Уже 14 марта команда отправится на сборы в Санкт-Петербург. Между прочим, белорусы входят в сильнейшую пятерку Европы. И на Европейские игры ставки высоки. Спортсмены надеются, что форум в Минске поможет этому зрелищному виду спорта стать олимпийским.
Иван Миранович, вице-капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:
Если на первых играх в Баку Беларусь в финальной таблице была седьмой, при домашней поддержке все шансы на более высокий результат. Кстати, более 25 тысяч билетов уже продано. Активны и иностранные болельщики, для которых билет заменит визу для приезда в нашу страну на время Игр.
Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекции II Европейских игр»:
Яна Шипко, СТВ:
Главный символ предстоящих Игр лесенок Лесик сегодня главный герой дня.
Стикеры с изображением маскота сегодня появились в одном из социальных мессенджеров. Стикерпак с зажигательным лисенком и национальным колоритом доступен пользователям по всему миру абсолютно бесплатно и еще будет обновляться. Не меньшей популярностью пользуется и осязаемый талисман на полках магазинов. Сувенирная продукция, к слову, белорусского производства. А скоро в продажу поступит и атрибутика для болельщиков.
В нашем универмаге достаточно широкий выбор этой продукции. Есть кружки, рюкзаки, подушки – в самолете чтобы люди вспоминали, когда будут улетать, про Игры наши. В принципе, за последний месяц продано более 296 (это на сегодня было) единиц этой продукции. Поэтому спросом действительно пользуется. И я думаю, это только начало.
В атмосферу спортивного праздника окунутся не только в столице. В Могилеве для фан-зоны подобрали многолюдное место рядом с набережной. Здесь разместится зона активности, где каждый сможет попробовать свои силы в импровизированных соревнованиях и интерактивных конкурсах.
Дмитрий Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома:
К слову, стать частью грандиозного спортивного и, несомненно, мультикультурного события стремятся по всему миру. Чтобы присоединиться к волонтерскому движению, придется пройти настоящий кастинг. Организаторы уже получили более 24 тысяч заявок. Помимо стран европейского континента – желающие из разных концов света от США и Канады до Малайзии и Новой Зеландии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь начала обратный отсчет. Ровно 100 дней осталось до вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)