В Минске обсудили роль Беларуси в борьбе с глобальным потеплением климата

В Беларуси ощущается значительный экономический ущерб от изменения климата – таков один из выводов, сделанных участниками дискуссии "В поисках "зеленого квадрата", которая прошла в Минске 13 марта.

Участниками дискуссии стали представители министерства энергетики, департамента по энергоэффективности, международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова, а также отраслевые специалисты, ученые, экологи и представители ведущих СМИ страны. Главной темой дискуссии были вызовы, которые возникли перед Беларусью в контексте глобального потепления и необходимые меры для минимизации последствий глобального изменения климата.

Открывая мероприятие, директор информационно–просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский отметил, что "в обществе сложилось ошибочное преставление о том, что такое глобальное потепление. Это не только таяние льдов и прибрежных зон, в мире происходит разбалансировка природных систем, которая меняет режим выпадения осадков, участились температурные аномалии и природные катаклизмы, сокращаются мировые запасы пресной воды, биоразнообразию планеты нанесен непоправимый вред".

Специалисты отмечают очевидный экономический ущерб от изменения климата и в Беларуси – увеличилась длительность засушливых периодов, что негативно отражается на урожайности сельскохозяйственных культур, также из-за частого и резкого перепада температур разрушаются дорожное покрытие и здания.

По словам доктор физико-математических наук, заведующего центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Сергея Лысенко, перед тем как разрабатывать меры по борьбе с глобальным потеплением нужно четко определить объект, с которым необходимо бороться. Иначе может получиться так, что огромные экономически затраты, требующиеся для модернизации энергетической системы, могут в итоге иметь минимальный эффект.



"В частности, стоит иметь ввиду, что многие виды производства, связанные с сжиганием ископаемого топлива, сопровождаются выбросами в атмосферу не только углекислого газа, но и аэрозолей. Сокращение эмиссии углекислого газа неизбежно приведет и к сокращению эмиссии аэрозолей, а это может дать противоположный эффект на скорость роста температуры и в добавок к этому привести к сильным засухам и угрозе продовольственной безопасности. Стоит тщательно взвесить все риски, перед тем как принимать какие-либо решение", - добавил он.

Беларусь одна из первых ратифицировала Парижское соглашение 2015 года и уже имеет четкий план действий: рационально использовать энергоресурсы и развивать возобновляемые, в том числе безуглеродные источники генерации.

По мнению доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заместитель директора по научной работе Международного государственного экологического института им. Сахарова Сергея Позняка, сейчас необходимо заниматься технологиями которые помогут снизить количество парниковых газов, но при этом не стоит забывать, что 97% влияния на климат оказывают природные факторы, а промышленность и сельское хозяйство только 3%.



К 2020 году Республика Беларусь планирует использовать местных и возобновляемых источников энергии на уровне 16% от валового потребления топливоэнергетических ресурсов. По результатам работы в 2018 году был достигнут уровень 15,5%, в том числе использования возобновляемых источников энергии на уровне 6,1%.

Как отметил директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, в Беларуси к 2021 году использование возобновляемых источников энергии будет составлять порядка 800 МВт. установленной мощности возобновляемых источников энергии. Такой результат будет достигнут в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС.



«Запуск БелАЭС даст для Беларуси существенный сдвиг в экономике, в потреблении энергоресурсов, а также обеспечит развитие электротранспорта. Я уверен, что через 5-10 лет с развитием прорывных технологий и технологий, связанных непосредственно с накоплением электрической энергии мы сможем уйти от использования углеводородов», -отметил он.