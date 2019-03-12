В Гродно прошло заседание областного координационного Совета субъектов профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома

На Гродненщине уже на протяжении трех лет реализуется долгосрочный комплекс мер по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защите прав и интересов детей. Об эффективности его выполнения в прошлом году и утверждении мероприятий аналогичного характера на 2019-2021 годы шла речь на совместном заседании областного координационного совета субъектов профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома.

Итоги и планы

Выстроенная в области система мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних работает достаточно эффективно. Подтверждают это факты. В регионе за три года отмечается сокращение преступности среди несовершеннолетних в два раза. Если в 2015 году было совершено 345 преступлений, то по итогам 2018 года зарегистрированы уже 162 факта – положительная динамика 53%. На 40% сократилось количество подростков, участвовавших в правонарушениях. Положительная тенденция – в минувшем году не регистрировались преступления с участием несовершеннолетних, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Меньше стало случаев и социального сиротства.

В ближайшие три года приоритетными направлениями работы станут, по заявлению экспертов, обеспечение безопасности детей во всех сферах жизнедеятельности, эффективная организация занятости в свободное и каникулярное время, защита половой неприкосновенности подростков, профилактика преступности в учреждениях профессионального технического и среднего специального образования.





– Нынешнее совместное заседание областного координационного совета субъектов профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних проходит под эгидой безопасности детей. В целом ситуация в области в этой сфере стабильная. Но некоторые факты заставляют насторожиться. Например, фиксируются случаи самовольных уходов детей из учреждений образования. Это недопустимо. Необходимо выработать систему мер, направленную на исключение подобных ситуаций. Активное участие в решении этой проблемы должны принимать также родители и педагоги. Без внимания нельзя оставлять и пребывание детей в Интернете. А если есть возможность – ограничить пользование телефонами во время их нахождения в школе. В некоторых школах области такой эксперимент уже проводится. При этом родители должны понимать, что нет цели ограничить свободу ребенка. В таких мерах – исключительное стремление защитить и уберечь школьников от неприятностей, ошибочных действий и поступков, которые могут привести к непоправимым последствиям, – сказал заместитель председателя облисполкома, председатель областного координационного совета субъектов профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Виктор Лискович. сказал





Территория безопасности

В области вопросам обеспечения безопасности в учреждениях образования всеми заинтересованными ведомствами и службами придается определяющее значение. После трагических событий в Столбцах УВД облисполкома были разработаны и внедрены дополнительные меры, направленные на повышение уровня безопасности в учреждениях образования.





– В районах еще раз проверили эффективность реагирования на возможное возникновение нештатной ситуации в школах. Там, где было необходимо, изменили порядок работы отделений Департамента охраны. Во время мониторинга выявили, что не везде должным образом налажена работа по обеспечению безопасности. Например, в некоторых школах посты вахтеров находятся на значительном удалении от входа, на постах нет телефонов, тревожных кнопок, не действует пропускной режим, не работают системы видеонаблюдения. Во все учреждения образования, где были зафиксированы недостатки, были направлены предписания об их устранении. Кроме того, в области будут разработаны критерии отбора к соискателям на должность охранника в школе, – сказал заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД облисполкома Виталий Стасюкевич.





В центре внимания сотрудников ОВД и участие молодежи в деструктивных субкультурных сообществах. Представители УВД облисполкома призывают родителей активнее интересоваться увлечениями детей, быть в курсе того, какие сайты посещает ребенок в Интернете и в каких сообществах состоит.





профилактической работе с ними . Методик и форм множество. Важно, чтобы педагоги проявляли должную заинтересованность. Для более качественной организации работы в этом направлении есть предложение на базе областного института развития образования организовать занятия для учителей с участием специалистов УКГБ. Начальник отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом управления КГБ по Гродненской области Игорь Булавко отметил, что в учреждениях образования необходимо более ответственно и профессионально подходить к изучению личностей учащихся, правовой и. Методик и форм множество. Важно, чтобы педагоги проявляли должную заинтересованность. Для более качественной организации работы в этом направлении есть предложение на базе областного института развития образования организовать занятия для учителей с участием специалистов УКГБ.

Занятость подростков – аспект профилактики

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Людмила Ницкая отметила, что, несмотря на снижение количества правонарушений с участием несовершеннолетних, такие эпизоды регистрировались во всех районах области. Особенную обеспокоенность вызывает ситуация в Берестовицком районе, где зафиксирован самый высокий удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления.





– Положительная тенденция наметилась в профилактике проблемы алкоголизма, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних. Этому, в частности, способствовало введение новой формы работы – комплексной реабилитации. Меньше становится подростков, с которыми необходимо проводить профилактическую работу специалистам областного клинического центра «Психиатрия-наркология», – отметила Людмила Ницкая.

Особую обеспокоенность заинтересованных ведомств вызывают случаи самовольного ухода детей и подростков из учреждений образования. Изменить подходы к организации безопасного пребывания детей в школах, профилактике преступности, выявлению потенциально опасных объектов следует в Октябрьском районе Гродно . Кроме того, в школах района необходимо отработать систему действий сотрудников при чрезвычайных ситуациях.





Принципиального подхода требует проблема роста суицидов и парасуицидов среди подростков. Что касается работы по профилактике детского травматизма, то в весенне-летний период повышенное внимание будет уделено безопасному пребыванию детей на водных объектах.

– Одной из мер, которая будет способствовать сокращению числа негативных фактов с участием несовершеннолетних, должна стать организация эффективного досуга, занятости детей. Уже сейчас активно изучаем спрос родителей, пожелания детей на предмет организации их досуга в летнюю оздоровительную кампанию. В области сегодня есть возможность обеспечить полноценный отдых в каникулярный период в круглосуточных и дневных лагерях 70 тысячам школьникам Гродненщины, – отметила Людмила Ницкая.

Деликатная тема

Старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Светлана Нанкевич отметила, что в последние годы увеличивается количество несовершеннолетних, которые признаются потерпевшими по делам, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности.





– Важная профилактическая роль в решении этой проблемы отводится родителям, им надо более внимательно относиться к своим детям, особенно мальчикам. Статистика показывает, что именно они в последнее время чаще становятся жертвами насилия. Наблюдать за их поведением, перепиской в социальных сетях. Насторожить должно появление «лишних» карманных денег, новых вещей, в поведении – замкнутость, нежелание общаться, скрытность. Предлагаю в каждом районе провести на предприятиях встречи с коллективами, и готова лично принять в них участие и рассказать о проблеме, – отметила Светлана Нанкевич.

Старший помощник прокурора призвала каждого при появлении подозрений о совершении насилия в отношении несовершеннолетнего, сообщать об этих фактах в милицию.





Начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД облисполкома Вячеслав Баклага рассказал, что в выявлении несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности, значительную помощь оказывают учреждения здравоохранения и образования. В прошлом году, например, поступили 17 таких информаций, в 8 случаях возбуждены дела по статье 168 УК Республики Беларусь.

На заседании были заслушаны отчеты заместителей председателей, начальников управлений образования райисполкомов, руководителей школ и ссузов, где были зафиксированы нарушения в сфере обеспечения безопасности в учреждениях образования.

– Занятость детей в выходные дни, летнее время, а молодежи – в стройотрядах – обязанность всех заинтересованных структур и управлений. Но занимать детей и молодежь надо теми мероприятиями, которые будут им интересны. В этом видится необходимость переосмысления роли БРСМ, совершенствование организации спортивной работы на предприятиях и в школах, – подчеркнул Виктор Лискович.