«Уже цены будут падать». Производители и продавцы рассказали, почему у нас такие дорогие огурцы

Цены на огурцы ставят рекорды: за февраль они выросли, по официальной статистике, больше чем на 30%. В предыдущие годы такого активного подорожания не было. В нескольких торговых сетях их продавали по 11,99 рубля — это белорусского производства. А в одном месте на Комаровке были и вовсе по 30, но из Баку. Конечно, в основном этот овощ продается по 6−8 рублей за кило, но многие белорусы и по такой цене их себе позволить не могут. FINANCE.TUT.BY узнал у производителей и продавцов, как формируется цена на огурцы и почему они столько стоят.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Весной зелени и витаминов хочется особенно сильно. Однако, глядя на некоторые ценники в магазинах и на рынке, теряешь аппетит. Огурцы продают по 11,99 рубля. Если учесть, что у людей в среднем зарплаты по 600−700 рублей, то сильно витаминов не напокупаешься», — написал минчанин Максим под фотографией с огурцами в одной из групп в соцсетях.

«Торгаши совсем обнаглели! В магазинах добротная свинина часто стоит меньше!» — написали в комментариях к посту.

Действительно ли дело в огромных торговых надбавках? Мы поинтересовались у производителей, почем они продают огурцы розничной торговле.

— Если брать напрямую у нас с предприятия, то гладкий огурец будет стоить по 3,5 рубля за килограмм, а колючий — 3,7 рубля. Это по таким ценам мы продаем, если берут от трех тонн. Если меньше, то гладкий огурец стоит 4,5 рубля за килограмм, а колючий — 4,7. Но цены же на месте не стоят. Бывают чуть выше, а бывают и ниже. Они даже могут меняться каждый день, — пояснил нам предприниматель из Солигорского района, который занимается выращиванием и продажей огурцов. — Все зависит от того, какая выборка. К примеру, предприятие собрало 30 тонн огурцов, они лежат на складе, их нужно быстрее продать. Естественно, цена будет немного ниже. Снижается она на полрубля максимум. А если огурцов немного, а спрос большой, то цена увеличивается.

Предприниматель сказал, что «цена сейчас высокая даже на закупке по объективным причинам».

— Просто период такой: холодно, выращивают огурцы только в теплицах, а это большие затраты. Плюс спрос на них есть. Поэтому такие и цены.

«Минская овощная фабрика» тоже выращивает и продает огурцы. 12 марта отпускная цена на них была 5 рублей за килограмм.

— Но она будет снижаться, — сказали на предприятии. — Спрос уменьшился на огурцы, а на всех комбинатах собирают их большое количество. Очень высокая конкуренция, поэтому нужно снижать.

Сейчас на Комаровском рынке килограмм огурцов без проблем можно купить за 6−7 рублей. В одном месте симпатичные и крепкие огурчики продают по 5 рублей за кило — это агрокомбинат «Ждановичи» реализует по такой цене. Если предположить, что огурцы закупают, скажем, по 4,5 рубля, то наценка составляет 25−35%.

— Далеко не все закупают товар по такой цене, — говорит один из продавцов огурцов на рынке. — К тому же в цену закладываются еще различные издержки, к примеру, расходы на транспортировку.



Фото: группа ВК «ЧС Минска»

Продавцы говорят, что покупают и те огурцы, что за 30 рублей.

— Есть в Минске и такие люди. Приходят на рынок раз в два дня и закупаются, скажем, на 250 рублей всякими фруктами-овощами. Некоторые берут и на большую сумму, на рублей 500, и спаржу, и зеленый горошек свежий зимой. На ужин, говорят, покушать. Вкус у этих огурцов — тех, что по 30, насыщенный, они ароматные, как летние, не то что белорусские — водянистые и без запаха. Конечно, средний белорус их себе не может позволить, но ведь есть огурцы и по 7 рублей, и по 5.

В магазинах торговые надбавки и того меньше.

— Мы собрали данные по торговым надбавкам на огурцы в разных торговых сетях за последние дни. Они варьируются от 15% до 25%, — рассказывает начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. — Только в одной торговой сети была надбавка 36%. Закупали они огурцы по 6 рублей за кило, а продавали по 8,99.

Нина Емельянова привела еще один пример: магазин закупил огурцы у «ДорОрса», на тот момент отпускная цена была 6 рублей за килограмм. В рознице их продавали по 7,92 рубля. Получается, что 1,92 рубля — это 20% торговой надбавки.

— К слову, раньше при регулировании цен на овощи размер торговой надбавки составлял 25%, — подчеркнула начальник управления. — Сейчас надбавки ни на какие овощи у нас не регулируются. Если говорить о ценах на огурцы в магазинах, то они начинаются от 5,45. Самые дорогие стоят около 9 рублей. Посмотрели мы и почем помидоры, они стоят от 3,99 до 7,94 рубля. На рынках огурцы стоят от 4 до 8 рублей, а томаты — от 3,5 до 7,5 рубля.

Прокомментировала Нина Емельянова и ценник 11,99 рубля за килограмм огурцов, который сфотографировали минчане в начале марта.

— Это были первые колючие огурцы. Закупала их торговая сеть по 7,5 рубля, а продавала по 11,99. Сегодня у них такие же огурцы уже стоят 6,99 рубля.

По данным главного управления торговли, темп роста цен на свежие помидоры к декабрю по итогам двух месяцев этого года составил 23%.

— Но нужно учитывать, что декабрь — скидочный месяц. Перед Новым годом многие торговые сети устраивают акции, — подчеркивает Нина Емельянова. — Рост цен на огурцы за два месяца составил 50%. Ничего удивительного в этом нет. У производителей растут затраты на энергоносители: газ, электричество. Объем их потребления зимой увеличивается, потому что сокращается световой день и падает температура воздуха. А в себестоимости продукции эти затраты занимают больше 40%.