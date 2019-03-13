«Ливерпуль» и «Барселона» вышли в четветьфинал Лиги чемпионов, «Бавария» вылетела

Английский «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов благодаря гостевой победе над «Баварией» (3:1). В следующий раунд пробилась и «Барселона», разобравшаяся с «Лионом» — 5:1.















Матч в Мюнхене начался с осторожной разведки: после нулевой ничьи в первом матче ни одна из команд не хотела рисковать. Игра оживилась после ошибки Мануэля Нойера, который опрометчиво вышел из ворот, чем воспользовался Садио Мане, обыгравший вратаря «Баварии» и открывший счет во встрече — 0:1.

Впрочем, довольно быстро мюнхенцы восстановили равновесие После прострела Гнабри мяч в свои ворота срезал Жоэль Матип.

Во втором тайме «Бавария» должна была забивать еще, но регулярно пропускала контратаки. Салах и Мане могли выводить «Ливерпуль» вперед, но не использовали свои возможности. Зато отличился Вирджил Ван Дейк, забивший после навеса с углового.

Последний же гол противостояния на счету Садио Мане, который в этом матче забил в два раза больше, чем за семь предыдущих матчей «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Алаба, Рафинья, Хуммельс, Мартинес (Горетцка, 72), Алькантара, Хамес (Саншеш, 79), Гнабри, Рибери (Коман, 61), Левандовски.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Милнер (Лаллана, 87), Хендерсон (Фабиньо, 13), Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 83).

В другом матче «Барселона» после гостевой нулевой ничьи разгромила дома «Лион» — 5:1. У каталонцев отличались Пике, Коутиньо, Дембеле и сделавший дубль Месси. Единственный гол гостей в активе Тузара.

«Барселона»: Тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 83), Лангле, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74), Коутиньо (Дембеле, 70), Месси, Суарес.

«Лион»: Антони Лопеш (Горжлен, 34), Марсело, Марсал, Менди (Корне, 77), Денайер, Депай (Траоре, 73), Тузар, Фекир, Ндомбеле, Дюбуа, Дембеле.

SPORT.TUT.BY провел онлайн матча между «Баварией» и «Ливерпулем».