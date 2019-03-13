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Их нашли! Малышки так и не поняли, что потерялись
Девочек, которые потерялись сегодня вечером в Минске, нашли.
Об этом сообщила Радио
Напомним, 13 марта в 19 часов в Минске пропали две девочки - 6 и 7 лет. Они возвращались с родителями из детского сада, побежали вперед и потерялись.
Приблизительно через два с половиной часа их заметил на улице Мазурова водитель такси и привез в штаб поискового отряда «Ангел», который расположился во дворе минского района Сухарево, где живут девочки.
Малышек передали родителям, они в порядке. Тем, кто их нашел, девочки сказали, что играли.
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Девочек, которые потерялись сегодня вечером в Минске, нашли.
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