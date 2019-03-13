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Их нашли! Малышки так и не поняли, что потерялись

13.03.2019 22:16 — Разное | Партизан  
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Девочек, которые потерялись сегодня вечером в Минске, нашли.



Об этом сообщила Радио Свобода координатор поисково-спасательного отряда «Ангел» Юлия Ковган.

Напомним, 13 марта в 19 часов в Минске пропали две девочки - 6 и 7 лет. Они возвращались с родителями из детского сада, побежали вперед и потерялись.

Приблизительно через два с половиной часа их заметил на улице Мазурова водитель такси и привез в штаб поискового отряда «Ангел», который расположился во дворе минского района Сухарево, где живут девочки.


Малышек передали родителям, они в порядке. Тем, кто их нашел, девочки сказали, что играли.

 
Теги: Минск
 
 
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Девочек, которые потерялись сегодня вечером в Минске, нашли.
 
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