Их нашли! Малышки так и не поняли, что потерялись









Свобода координатор поисково-спасательного отряда «Ангел» Юлия Ковган. Об этом сообщила Радиокоординатор поисково-спасательного отряда «Ангел»





Напомним, 13 марта в 19 часов в Минске пропали две девочки - 6 и 7 лет. Они возвращались с родителями из детского сада, побежали вперед и потерялись.





Приблизительно через два с половиной часа их заметил на улице Мазурова водитель такси и привез в штаб поискового отряда «Ангел», который расположился во дворе минского района Сухарево, где живут девочки.









Малышек передали родителям, они в порядке. Тем, кто их нашел, девочки сказали, что играли.