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SOS! В Минске пропали две маленькие девочки!
Как
У одной из девочек салатовая куртка, розовая шапка, розовый шарфик, красные штанишки.
Отряд объявил срочный сбор поисковой группы. Место сбора: ул. Сухаревская, 51(во дворе)
Телефон для связи: 8(033)666-60-33.
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Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел», 13 марта в 19 часов в Минске исчезли две девочки - 6 и 7 лет - Рита и Арина.
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