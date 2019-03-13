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SOS! В Минске пропали две маленькие девочки!

13.03.2019 21:49 — Разное | Партизан  
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Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел», 13 марта в 19 часов в Минске исчезли две девочки - 6 и 7 лет - Рита и Арина.



У одной из девочек салатовая куртка, розовая шапка, розовый шарфик, красные штанишки.

Отряд объявил срочный сбор поисковой группы. Место сбора: ул. Сухаревская, 51(во дворе)
Телефон для связи: 8(033)666-60-33.


 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел», 13 марта в 19 часов в Минске исчезли две девочки - 6 и 7 лет - Рита и Арина.
 
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