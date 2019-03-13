Ранее были обнародованы данные, что в мае 2017 года четверо жителей Дагестана планировали взрыв во время выступления Киркорова в столице этой российской республики городе Махачкале.









При этом один из фигурантов дела – некий Хидирнеби Казуев – на допросе заявил, что убить популярного певца попросил Галкин. Он также сообщил, что за это ему шоумен заплатил два миллиона российских рублей.





Галкин официальное заявление сделал днем в среду 13 марта, выложив соответствующее видео в своем Instagram.





"Весна наступила, люди просыпаются. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе", – сказал ведущий.





Он также отдельно подчеркнул, что уважает труд журналистов, которые стараются сделать новость из чего-либо, в том числе из таких несуразиц. "У меня одна просьба – не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево", – пошутил Галкин.





В свою очередь Киркоров "репостнул" запись Галкина и в подписи прокомментировал произошедшее.





"Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей – Максима и Аллу. Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу", – написал он.





По словам исполнителя, появившаяся в СМИ информация является бредом, который был придуман неадекватными людьми.