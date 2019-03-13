Глава Совбеза - за сохранение традиционных ценностей









Об этом он заявил накануне по итогам заседания Совета безопасности, на котором рассматривался проект Концепции информационной безопасности Беларуси.





"Важная тема, которая сегодня прозвучала, - это защита традиционных ценностей и устоев. Этому посвящен целый раздел в Концепции информационной безопасности. И это предлагается считать одним из главных объектов для защиты в информационном пространстве. Был высказан целый ряд предложений именно по этому направлению деятельности. Просматривается необходимость принятия отдельной программы по сохранению традиционных ценностей и устоев нашего общества", - рассказал госсекретарь.





Он подчеркнул, что информационное пространство Беларуси открытое и "простреливается" со всех направлений. "Поэтому нам надо сохранять и свой суверенитет, и культурные ценности, историческое наследие и традиционные устои", - добавил Станислав Зась.





Как сообщалось, на заседании Совета безопасности Лукашенко в числе обозначенных практических мер и аспектов, связанных с обеспечением информационной безопасности, заявил о необходимости более внимательно подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом.









"Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни", - заявил Лукашенко.