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Глава Совбеза - за сохранение традиционных ценностей

13.03.2019 21:31 — Разное | Партизан  
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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась видит необходимость в принятии отдельной программы по сохранению традиционных ценностей и устоев белорусского общества.



Об этом он заявил накануне по итогам заседания Совета безопасности, на котором рассматривался проект Концепции информационной безопасности Беларуси.

"Важная тема, которая сегодня прозвучала, - это защита традиционных ценностей и устоев. Этому посвящен целый раздел в Концепции информационной безопасности. И это предлагается считать одним из главных объектов для защиты в информационном пространстве. Был высказан целый ряд предложений именно по этому направлению деятельности. Просматривается необходимость принятия отдельной программы по сохранению традиционных ценностей и устоев нашего общества", - рассказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что информационное пространство Беларуси открытое и "простреливается" со всех направлений. "Поэтому нам надо сохранять и свой суверенитет, и культурные ценности, историческое наследие и традиционные устои", - добавил Станислав Зась.

Как сообщалось, на заседании Совета безопасности Лукашенко в числе обозначенных практических мер и аспектов, связанных с обеспечением информационной безопасности, заявил о необходимости более внимательно подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом.


"Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни", - заявил Лукашенко.

 
 
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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась видит необходимость в принятии отдельной программы по сохранению традиционных ценностей...
 
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