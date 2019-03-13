Компромиссное решение? На месте массового расстрела евреев в Бресте будет зеленая зона

Градоначальник встретился с журналистами, чтобы обсудить вопросы возведения «Прибужского квартала», во время строительства которого было обнаружено место массового расстрела узников Брестского гетто. По последней информации, поисковики Минобороны извлекли из земли останки 980 человек.





По словам Александра Рогачука, проектом «Прибужского квартала» изначально не предусматривалось строительство в месте массового расстрела.





— Строящееся здание не ложится на место захоронения. От края фундамента до захоронения пять метров. Место захоронения подпадало под благоустройство территории, — сообщил Александр Рогачук.





Председатель горисполкома отметил, что на данный момент главная задача — поднять из земли все останки. Затем их планируется перезахоронить, а на месте расстрела оборудовать зеленую зону, а также установить памятный знак.





— Мы продумаем этот вопрос. В конце концов там кровь людей осталась, поэтому не должно быть никаких парковок или даже игровых площадок, — рассказал "мэр" и подчеркнул, что данное решение было согласовано с представителями городских иудейских общин.









При этом Александр Рогачук подчеркнул, что инвестдоговор с застройщиком может быть расторгнут по причинам, не связанным с обнаружением останков. Претензии касаются вложения инвестиций согласно заявленному графику.





— Если инвестдоговор будет расторгнут, то у застройщика есть возможность продолжать строительство, но уже без государственных преференций. Если он это не потянет, то эта площадка изымается. Мы ее забираем себе и выставляем повторно, — пояснил градоначальник.





Однако какое бы ни было принято решение, инвестор — новый или старый — будет обязан увековечить память жертв гетто.