Конституционная ловушка. Изменить полномочия ветвей власти можно только через референдум





"Я думаю, что у нас в Конституции, наверное, нужно уходить от этого правила, что почти все разделы могут меняться только путем референдума", - заметила она.





До руководства наконец-то дошло, что нельзя строить жизнь страны на референдумах, последствия которых "могут быть самыми неожиданными и очень сложными"? Или же речь идет об изменениях, которые просто могут очень не понравиться белорусам?









"Белорусский партизан" побеседовал с экспертом по избирательному законодательству Сергеем Альфером, который сомневается, что власти проведут конституционный референдум в 2019 году.





- Власти в определенном смысле загнали себя в тупик, поскольку существенная часть Конституции может быть изменена только путем референдума: общие права и обязанности граждан, полномочия президента, парламента, правительства, суды – только через референдум.





С формальной точки зрения, как я понимаю, чтобы исключить из Конституции расформированный в стране Высший хозяйственный суд, уже необходимо проводить референдум, потому что по-другому нельзя. Даже такое "техническое решение", как любят говорить власти, решением парламента не проведешь.





Решением парламента можно внести изменения только в блок "Референдум", "Выборы". Без референдума можно изъять императивный мандат для депутата, что дает право проводить выборы по пропорциональной системе, а не по мажоритарной системе, как сейчас. Но это очень ограниченная часть Конституции, которая не затрагивает полномочия избираемых органов.





Поэтому мне сложно сказать, что имела в виду Лидия Ермошина. Если речь идет исключительно про ее епархию, то действительно можно применять действующий механизм: президент инициирует, парламент принимает. А вот изменения, которые, согласно Конституции, можно проводить только через референдум, иным путем никак не проведешь.





- То есть, фактически изменить Конституцию можно только референдумом?





- Ни в коем случае. Нарушением Конституции будет только изменение тех норм Основного закона, которые должны меняться только на референдуме. А другие изменения, которые не попадают под референдум, - ради Бога!





- Можно ли предположить, о каких изменениях в Конституцию говорят власти?





- Ни коим образом. Уже анонсировано, что самый умный состав юристов Республики Беларусь в лице Конституционного суда думает, как можно изменить Конституцию; мол, сначала вынесут, мы обсудим, а потом будет приниматься соответствующее решение.





На сегодняшний день, мне кажется, какие-то задания по изменению Конституции даны, что конкретно на выходе получится – думаю, не знает никто, даже тот, кто давал задание. Потому что появляется масса нюансов – каким образом реализовывать задуманное.









Конечно, механизм принятия решений путем проведения всенародного голосования отлажен, но могут возникнуть вопросы. Особенно, если этот механизм совершенно не понравится народу.





Давайте подождем с полгода-год, после чего ситуация прояснится. Во всяком случае, в то, что в этом году проведут референдум, мне как-то не верится: очень короткий промежуток времени.





Чтобы проводить референдум, надо знать: что необходимо выносить на референдум и конкретно к нему готовиться. Наша страна маленькая, и как только начнут готовиться – мы сразу об этом узнаем.