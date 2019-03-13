ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конституционная ловушка. Изменить полномочия ветвей власти можно только через референдум

13.03.2019 20:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Интересная ситуация: власти активно обсуждают необходимость изменения Конституции, но столь же резко выступают против ее изменения через референдум.

Конституционная ловушка. Изменить полномочия ветвей власти можно только через референдум

"Я думаю, что у нас в Конституции, наверное, нужно уходить от этого правила, что почти все разделы могут меняться только путем референдума", - заметила она.

До руководства наконец-то дошло, что нельзя строить жизнь страны на референдумах, последствия которых "могут быть самыми неожиданными и очень сложными"? Или же речь идет об изменениях, которые просто могут очень не понравиться белорусам?


"Белорусский партизан" побеседовал с экспертом по избирательному законодательству Сергеем Альфером, который сомневается, что власти проведут конституционный референдум в 2019 году.

- Власти в определенном смысле загнали себя в тупик, поскольку существенная часть Конституции может быть изменена только путем референдума: общие права и обязанности граждан, полномочия президента, парламента, правительства, суды – только через референдум. 

С формальной точки зрения, как я понимаю, чтобы исключить из Конституции расформированный в стране Высший хозяйственный суд, уже необходимо проводить референдум, потому что по-другому нельзя. Даже такое "техническое решение", как любят говорить власти, решением парламента не проведешь.

Решением парламента можно внести изменения только в блок "Референдум", "Выборы". Без референдума можно изъять императивный мандат для депутата, что дает право проводить выборы по пропорциональной системе, а не по мажоритарной системе, как сейчас. Но это очень ограниченная часть Конституции, которая не затрагивает полномочия избираемых органов. 

Поэтому мне сложно сказать, что имела в виду Лидия Ермошина. Если речь идет исключительно про ее епархию, то действительно можно применять действующий механизм: президент инициирует, парламент принимает. А вот изменения, которые, согласно Конституции, можно проводить только через референдум, иным путем никак не проведешь.

- То есть, фактически изменить Конституцию можно только референдумом?

- Ни в коем случае. Нарушением Конституции будет только изменение тех норм Основного закона, которые должны меняться только на референдуме. А другие изменения, которые не попадают под референдум, - ради Бога!

- Можно ли предположить, о каких изменениях в Конституцию говорят власти?

- Ни коим образом. Уже анонсировано, что самый умный состав юристов Республики Беларусь в лице Конституционного суда думает, как можно изменить Конституцию; мол, сначала вынесут, мы обсудим, а потом будет приниматься соответствующее решение. 

На сегодняшний день, мне кажется, какие-то задания по изменению Конституции даны, что конкретно на выходе получится – думаю, не знает никто, даже тот, кто давал задание. Потому что появляется масса нюансов – каким образом реализовывать задуманное. 


Конечно, механизм принятия решений путем проведения всенародного голосования отлажен, но могут возникнуть вопросы. Особенно, если этот механизм совершенно не понравится народу. 

Давайте подождем с полгода-год, после чего ситуация прояснится. Во всяком случае, в то, что в этом году проведут референдум, мне как-то не верится: очень короткий промежуток времени. 

Чтобы проводить референдум, надо знать: что необходимо выносить на референдум и конкретно к нему готовиться. Наша страна маленькая, и как только начнут готовиться – мы сразу об этом узнаем.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересная ситуация: власти активно обсуждают необходимость изменения Конституции, но столь же резко выступают против ее изменения через референдум.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к устойчивому перемирию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика