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Концерн Sika приобретает брестского производителя монтажных пен и жестких полиуретанов «БелИНЭКО»

14.03.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Покупка предоставит обеим компаниям более широкие возможности по выходу на рынки Восточной Европы и повысит годовой оборот швейцарской компании на 23 миллиона швейцарских франков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64293.php

Концерн Sika приобретает брестского производителя монтажных пен и жестких полиуретанов «БелИНЭКО»

Приобретение «БелИНЭКО» с сетью продаж в Восточной Европе станет дополнением к недавней покупке концерном швейцарского производителя полиуретановых пен Polypag, говорится в пресс-релизе Sika.

Сделку должен одобрить антимонопольный регулятор.

«БелИНЭКО» была основана в 2008 году в свободной экономической зоне «Брест». Компания производит монтажные пены, клей-пены, очистители, аэрозольные краски, герметики.

Sika специализируется на производстве материалов для строительства и строительной химии: защитных покрытий, клеевых систем, герметиков, гидроизоляции, материалов для полов, кровли, плитки.

 
Теги: Брест
 
 
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  Покупка предоставит обеим компаниям более широкие возможности по выходу на рынки Восточной Европы и повысит годовой оборот швейцарской компании на 23 миллиона...
 
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