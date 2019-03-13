Концерн Sika приобретает брестского производителя монтажных пен и жестких полиуретанов «БелИНЭКО»

Покупка предоставит обеим компаниям более широкие возможности по выходу на рынки Восточной Европы и повысит годовой оборот швейцарской компании на 23 миллиона швейцарских франков.



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Приобретение «БелИНЭКО» с сетью продаж в Восточной Европе станет дополнением к недавней покупке концерном швейцарского производителя полиуретановых пен Polypag, говорится в пресс-релизе Sika.

Сделку должен одобрить антимонопольный регулятор.

«БелИНЭКО» была основана в 2008 году в свободной экономической зоне «Брест». Компания производит монтажные пены, клей-пены, очистители, аэрозольные краски, герметики.

Sika специализируется на производстве материалов для строительства и строительной химии: защитных покрытий, клеевых систем, герметиков, гидроизоляции, материалов для полов, кровли, плитки.