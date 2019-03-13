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Концерн Sika приобретает брестского производителя монтажных пен и жестких полиуретанов «БелИНЭКО»
14.03.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Покупка предоставит обеим компаниям более широкие возможности по выходу на рынки Восточной Европы и повысит годовой оборот швейцарской компании на 23 миллиона швейцарских франков.
Приобретение «БелИНЭКО» с сетью продаж в Восточной Европе станет дополнением к недавней покупке концерном швейцарского производителя полиуретановых пен Polypag,
Сделку должен одобрить антимонопольный регулятор.
«БелИНЭКО» была основана в 2008 году в свободной экономической зоне «Брест». Компания производит монтажные пены, клей-пены, очистители, аэрозольные краски, герметики.
Sika специализируется на производстве материалов для строительства и строительной химии: защитных покрытий, клеевых систем, герметиков, гидроизоляции, материалов для полов, кровли, плитки.
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Покупка предоставит обеим компаниям более широкие возможности по выходу на рынки Восточной Европы и повысит годовой оборот швейцарской компании на 23 миллиона...
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