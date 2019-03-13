Мозаике на корпусах БЭМЗ придан статус историко-культурной ценности

Такое решение принял Брестский областной исполнительный комитет.



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Об этом корреспонденту "Беларусь Сегодня" сообщил главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан:



— Комплекс "Мозаичный триптих" был создан в 80-е годы прошлого столетия и по сей день является украшением Брестского электромеханического завода. Статус историко-культурной ценности категории III, приданный ему решением Брестского облисполкома, означает, что любые работы по реставрации, ремонту могут вестись только по согласованию с Министерством культуры Республики Беларусь.



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Артем Брухан дополнил, что на мозаичных композициях, выполненных из смальты, нельзя размещать рекламу. Отныне они охраняются государством.



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Кстати, инициативу придания статуса историко-культурной ценности трем мозаичным композициям, размещенным на фасадах корпусов ОАО "Брестский электромеханический завод" на улице Московской в областном центре, поддерживали многие горожане. Часть территории предприятия отошла под торговые объекты. Здания реконструировали, новые хозяева не всегда бережно относились к сохранности мозаики. Тем не менее панно удалось сохранить в прежнем виде. Триптих уникален тем, что в нем представлено около 90 оттенков смальты. При создании использовалась техника византийской мозаики. Брестский триптих — своеобразная визитная карточка города над Бугом, которой его жители гордятся.