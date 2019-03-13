Тайны подземелья: как в Беларуси находят клады

По подсчетам археологов, в мире за все время существования человечества в землю было зарыто около 300 тысяч тонн золота и более 2,5 млн тонн серебра. Среди стран Содружества Беларусь держит первенство по количеству найденных на ее территории кладов. Какие тайны хранит белорусская земля, и всем ли открываются сокровища?

Центр Гродно. Старый квартал. Здесь полным ходом идет реконструкция старинного здания. Нынешний собственник строения Олег Разин рассказывает: дом был построен зажиточным горожанином в 1894 году и единственный из всех домов улицы пережил пожар в конце XIX века.

«На сегодняшний день мы уже залили новые перекрытия – до этого они были деревянными. Кстати, обратите внимание на толщину стен – 70 сантиметров», – рассказал Разин.









По его словам, раньше здесь находились меблированные квартиры, которые отапливались с помощью печей.

Последние 20 лет здание стояло заброшенным и постепенно разрушалось. Тогда местные власти решили выставить его на аукцион. В то время Олег как раз искал помещения под будущий медицинский центр. Однако желающих приобрести строение оказалось немало.

«Мы твердо решили, что купим это здание. Цена поднималась, но мы стояли до конца. В итоге наши конкуренты, видя такую настойчивость, сдались. А когда мы уже уходили с аукциона, у нас даже родилась шутка: раз мы так сильно хотели купить этот дом, то Бог однозначно пошлет нам какой-то сюрприз», – отметил Разин.

Тогда никто даже представить не мог, что шутка окажется пророческой.

«Вот здесь, на третьем этаже, в углу мы обнаружили коробочку – она была спрятана под мауэрлатом. Обнаружил ее рабочий. Позвал меня. Мы ее достали и вместе открыли. Там оказались золотые монеты, медальоны, браслеты и кольца», – рассказал директор строительной организации Александр Корней.









Любопытный факт: еще задолго до аукциона здание неоднократно становилось площадкой для киносъемок. По сюжету одного из фильмов о Великой Отечественной, в доме разместили еврейское гетто, а в здании напротив – гестапо.

«В одном из эпизодов заключенный гетто хватает автомат, взбегает как раз на этот этаж и из окна начинает расстреливать фашистов. В это время немецкий снайпер пытается «снять» внезапно возникшую огневую точку: стреляет и попадает в стену, а из нее начинает сыпаться золото. По сути, это был клад, так что в каком-то смысле, история повторилась», – отметил Олег Разин.

Сейчас находка хранится в Гродненском историко-археологическом музее. Экспертам даже удалось установить владельца сокровища. По словам главного хранителя фондов Елены Жариной, коробочка принадлежала дантисту.

«В составе находки есть зубные коронки. Причем, не использованные. Но жемчужина этого клада – мальтийский перстень. К слову, очень редкий экспонат. Это перстень корпуса пажей, который существовал при высшем руководстве Российской империи. Изнутри он полностью золотой, а сверху – стальной. На металле есть надпись на французском языке: «Мой Бог. Мой Король. Моя Дама», – объяснила Жарина.





Найденный клад эксперты оценили в $20 тысяч. В ближайшее время все причастные к находке получат положенную по закону компенсацию.

По закону, нашедший клад получает половину суммы от его стоимости. Если же сокровище нашли несколько человек, то эти 50% делятся на всех. Но только в том случае, если клад был обнаружен случайно – например, при реконструкции зданий или проведении земляных работ. А вот если клад нашли археологи или специалисты академии наук в процессе научно-исследовательских работ, то в этом случае речь о компенсации не идет.

Впрочем, существуют и иные нюансы, от которых может зависеть выплата вознаграждения. Например, собственник земли или здания должен быть в курсе, что на его объекте запланированы работы, и дать на них согласие.

«Если даже человек добровольно принес и сдал этот клад местным исполнительным и распорядительным органам, но работы проводились без согласования, без ведома и без разрешения собственника, этот человек ничего не получит», – разъяснила заместитель начальника управления Министерства культуры Беларуси Наталья Хвир.

По закону, нашедший клад должен письменно уведомить местные органы власти – причем, не позднее двух дней с момента обнаружения сокровища. За укрывательство же предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

4 августа 1988 года. Центр Минска. На одной из улиц идут земляные работы. Экскаватор роет траншею.

«Примерно в районе обеда раздался звонок от оперативного дежурного – срочный выезд. Я взял папку, спустился вниз, спрашиваю, что случилось, а дежурный говорит: «Вроде клад нашли», – вспомнил Валерий Мелешко.



В тот день Мелешко был дежурным следователем по Московскому району Минска.

«Приезжаю на место. Котлован разрыт, рядом стоит гидравлический экскаватор, а вокруг – рабочие и, конечно, зеваки. Спрашиваю, что произошло. Говорят, мол, нашли ящик в котловане, а в ящике – антиквариат», – вспомнил следователь.

Он заглянул в котлован и ахнул. Кубки, шкатулки, блюда, монеты, награды…









«На серебряной проволоке двадцать георгиевских крестов IV степени висело. Я сразу обратил внимание – они как-то шли один за другим. Были и георгиевские медали солдатские серебряные. Тоже новенькие», – рассказал Мелешко.

Определили понятых. Начали извлекать. Чуть позже выяснилось: вес серебряной находки – 13 килограммов. Количество предметов – более 500.

«Собрали, погрузили в УАЗик и привезли в райотдел – прямо в дежурную часть. И стали решать, что делать с этим кладом», – вспомнил следователь.

Как в относительно небольшой дежурной части разместить такой объемный клад? Впрочем, выход нашли – поместили в комнату для хранения оружия.

«Несколько дней минский клад хранился в одном из сейфов. Я своей личной печатью опечатывал этот сейф. И ключ от него был только у меня», – рассказал Валерий Мелешко.

А потом начался шквал звонков: о находке узнали журналисты – просили об интервью. Впрочем, донимали следователя и коллеги.

«Почти весь райотдел в полном составе пришел – со следствия, с розыска, с ОБХСС, руководство райотдела – покажи, покажи! Ну, показал. Только отнес все на место, приходят из УВД: «Покажи!». Потом из МВД, из администрации, райкома: «Покажи! Покажи!». И вместо того, чтобы расследовать уголовные дела, мне пришлось вот этим заниматься», – вспомнил следователь.

Минский клад стал последним из самых крупных, обнаруженных в СССР. Любопытный факт: за пятнадцать лет до обнаружения сокровищ на этом же месте работали связисты – протягивали телефонную линию. Но им не повезло: рабочие прошли всего в нескольких сантиметрах от клада.

«Самый старый предмет в этом кладе – шведская пивная кружка с медальоном короля Швеции Карла X Густава. Датируется 1693 годом. К слову, тогда специальная комиссия оценила клад в 31282 рубля. Но есть мнение, что цифру крепко занизили», – рассказал историк Владимир Воложинский.





Впрочем, масштабная находка имела большую историческую и художественную ценность.

«На него даже целился ленинградский Эрмитаж, но клад удалось отстоять и оставить в своих пределах», – констатировал Воложинский.

Сокровище осталось в Беларуси благодаря, в том числе, и следователю Валерию Мелешко, который вел это дело.

«Мне позвонил человек из краеведческого музея – скорее всего, это был директор. Он сказал: «Если мы сейчас сообщим в Москву о том, что обнаружен клад, то он, скорее всего, уедет из Беларуси». Я говорю: «Ну, а чем я могу Вам помочь? Мы по нашей линии тоже должны передавать информацию об обнаружении сокровищ». И человек попросил меня потянуть время», – пояснил Мелешко.

Через несколько дней клад по описи передали белорусским музейщикам. Сегодня он хранится в Национальном историческом музее Беларуси. Но кому принадлежал клад, и кто его спрятал, неизвестно до сих пор.

«По самой поздней монете установлено, что клад спрятали после 1918 года – где-то в период Гражданской войны. И, скорее всего, сокровища имеют отношение к не совсем законной группе лиц, которая воровала и мародерствовала, собирая эти предметы», – отметила и.о. заведующего отделом археологии, нумизматики и оружия Людмила Толкачева.

За обнаружение клада в советские времена нашедшему полагалось 25% от стоимости находки. В 1988 году по Минску поползли слухи, что экскаваторщику Леониду Блатуну, который и вырыл клад, выдали неимоверную денежную компенсацию. И якобы за эти деньги рабочий купил четырехкомнатную квартиру и черную «Волгу». Впрочем, историк Владимир Воложинский скептичен: «Не очень-то в это верится, потому что за полученные в качестве вознаграждения восемь тысяч рублей вряд ли можно было бы по тем временам купить черную «Волгу», которая стоила порядка 15 тысяч, и, тем более, четырехкомнатную квартиру».

Брестская область, Коссово. Здесь уже несколько лет идет реконструкция дворца Пусловских. И здесь же работает Леонид Чуйко. Осенью 2018 рабочий прокладывал вблизи дворца коммуникации и обнаружил старинный сундук.









«Когда укладывали очередную пешеходную дорожку, при снятии грунта обнаружили металлический ящик. Первая мысль была, что это ящик с патронами – здесь же во время войны немцы стояли. По весу килограммов на 25 потянул. Самое интересное, что лежал он в желтом песке на глубине полутора метров. Не «упакован» ни в дерево, ни во что-то еще – т.е. был просто зарыт и все. За тридцать лет работы у меня таких находок еще не было», – объяснил Чуйко.

Специальная комиссия установила: сундук был сделан мастером из Санкт-Петербурга. Когда сейф вскрыли, обнаружили несколько монет 1906 года и две книги. Одна из них пришла в полную негодность. Вторую поместили в специальный морозильник – книге предстоит реставрация.

Возвращением к жизни старинных книг занимаются эксперты Национальной библиотеки Беларуси. Заведующая отделом реставрации и консервации Зоя Коваленко показывает уже готовый фолиант.

«Это Триодь цветная. Начало XVII века. Получили ее в плачевном состоянии и долго приводили в порядок. В целом, процесс реставрации может растянуться почти на год», – рассказала Коваленко.

Сперва издание проверяют на плесень и грибок. Происходит это в биолаборатории. На наших глазах специалист достает из холодильника «стекла» с образцами.

«Вот такие красивые грибы вырастают у нас на книгах. Действительно, они бывают очень красивые – по форме. А вот по содержанию – разрушители. Книгу сжирают быстро. Так что мойте руки после чтения», – отметила Коваленко.









Работают микробиологи в перчатках и в маске. Одни книги «лечат» вручную, другие – в специальной камере.

«Рабочий цикл длится восемь часов. Дезинфицируем книги формалиновыми парами, а потом проветриваем», – объяснила специалист.

Целостность листов восстанавливают с помощью специальной листодоливочной машины – к слову, единственной в Беларуси.

«Эта реставрация считается сложной и для нее необходима так называемая целлюлозная масса. Эту массу вливаем в резервуар с водой и перемешиваем. Затем включаем насос, и жидкость из резервуара перекачивается в ванну, где лежат листы, подлежащие реставрации», – рассказала и показала ведущий инженер Людмила Полторан.

Чуть позже воду из ванны спускают, и волокно оседает именно там, где бумага пострадала больше всего. Избыточную влагу убирают на вакуумном столе. Здесь же листы проклеивают, укрепляют крахмалом и отправляют на сушку.

«После того, как все высохнет, листы прессуются. Это может занять и день, и два, и три. Ну, а дальше бумагу складывают, фальцуют и отдают на переплет. И это тоже трудоемкая работа. Поэтому люди, которые здесь работают, – это настоящие патриоты. К сожалению, сейчас нигде в Беларуси не обучают и не выпускают реставраторов по бумаге», – отметила специалист.





Книга, которую на наших глазах реставрировала специалист, – из редкого фонда Национальной библиотеки Беларуси. Год издания – 1763. Что касается книг, найденных в Коссово при реставрации дворца Пусловских, пока неясно, что это за книги и каково их содержание. Но у Леонида Чуйко есть предположение:



«Насколько я знаю, дворец проигрывался в карты. Возможно, это какие-то долговые книги».

Тот факт, что один из потомков старинного дворянского рода Пусловских действительно был заядлым картежником, подтверждают и эксперты. Дворец неоднократно менял своих владельцев. Пережил Первую мировую войну, а во время Второй мировой – в 1944 году – едва не сгорел.

«Горел он семь дней, и, по словам очевидцев, дым расстилался еще месяц», – рассказала научный сотрудник Ольга Пархута.

Археологические раскопки на территории дворца начались в 2006 году. Так были найдены фрагменты чугунного литья от въездных ворот, элементы декора от статуй и фонтанов и не только это.

«Также были найдены столовые приборы, медицинские флакончики, частично изразцы посуды. Впрочем, реконструкция дворца продолжается. И, возможно, будут новые находки», – отметила Ольга Пархута.

На протяжении многих столетий Беларусь была ареной военных действий. От надвигающейся опасности люди пытались спрятать то ценное, что у них было. Или в мирное время откладывали на черный день. Отыскать вещевые клады сегодня удается нечасто – куда чаще встречаются монетные.

Виктор Какареко – председатель Белорусского нумизматического общества. Изучает нумизматику уже почти 40 лет. На карте, которую он составил, – вся информация о кладах, найденных на территории Гродненской области. Начиная с XVIII века и до наших дней. Места отмечены флажками. И у каждого – свой цвет.

«Более ранние я отметил желтым цветом. Затем идут красные, ну, а более поздние обозначил синим», – пояснил нумизмат.

«Если это карта сокровищ, найденных только в одной Гродненской области, то что тогда по всей Беларуси можно отыскать?» – задал риторический вопрос журналист, но получил ответ.

«Ну, вы ж поймите: у человека всегда такое ощущение, что клад – это что-то масштабное. Вот он нашел его и быстро разбогател. Если кто-то найдет горсточку медных монет, то не разбогатеет никак», – рассмеялся Какареко.





Он описывал музейные нумизматические коллекции, систематизировал их в каталоги. А в 2000-х побывал в тех местах, где в послевоенное время случайно были найдены монетные клады. Встречался с людьми.

«Удивительная штука: допустим, нашли клад в 1953 году. Я приезжаю в те места, нахожу человека, который схрон обнаружил. Да, человек уже пожилой, но жив-здоров и готов рассказать свою историю. А потом я еду в другое место, где клад всплыл в семидесятых. А ни того, кто его обнаружил, ни свидетелей, ни очевидцев – никого нету. Все умерли. Вот тогда начинаешь задумываться: а может клады бывают какие-то там заколдованные? Вот некоторые археологи говорят, что у них здоровье слабое, потому что они могилы раскапывали.

По мнению обывателя, чем реже встречается монета, тем она дороже. Но эксперты утверждают: на ценность монеты может влиять даже такой фактор, как желание потенциального коллекционера приобрести такой предмет в свою коллекцию.

«Это правда. Надо, чтобы ту или иную монету хотели купить. И всегда обращают внимание на ее престижность», – констатировал Виктор Какареко.

Бывает, клады оседают в частных коллекциях, но такого рода информацию трудно отыскать. Что касается государственных фондов, то туда сокровища попадают разными путями: сотрудники музеев периодически выезжают на раскопки, а что-то приносят люди, обнаружив на дачном участке. Сегодня в фондах Национального исторического музея Беларуси хранится 118 кладов.





«Хочу показать вам интересный клад. Он небольшой, но изюминка состоит в том, что это испанские монеты – испанские Нидерланды, XVII век. Как видите, монеты крупные, очень хорошей чеканки. Имели хождение на территории Речи Посполитой», – рассказала и.о. заведующего отделом археологии, нумизматики и оружия Людмила Толкачева.

Еще один из наиболее известных кладов, представленных в музее, – Вищинский. Ценен он еще и потому, что состоит не только из денег, но и предметов.

«Платежные средства здесь представлены гривнами различных типов. Но самое интересное – это серебряные женские украшения в большом количестве. Все они выполнены на высоком технологическом уровне», – объяснила Толкачева.

Часто клады и места их обнаружения помогают историкам определять торговые пути. И даже исторические события, которые там происходили.

«С помощью монет можно определить датировку сокрытия клада. Например, если самая поздняя монета в схроне датирована 1900 годом, то клад никак не мог быть спрятан годами ранее. То есть упрятали сокровища точно после 1900 года», – отметила Толкачева.

Один из самых крупных монетных кладов, найденных на территории Беларуси, был обнаружен в Сморгонском районе – серебряные арабские дирхамы. Сегодня они тоже представлены в экспозиции музея.

Клады клали к умершим – для расплаты на том свете. Их приносили в жертву богам. Их случайно теряли и старательно закапывали. За последние 200 лет на территории Беларуси было найдено более тысячи различных кладов. И это больше, чем во всех европейских странах вместе взятых.