14 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день числа «Пи».(число π - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине её диаметра. В цифровом выражении π начинается как 3,141592 и имеет бесконечную математическую продолжительность).

Всемирный день почки (у 10% населения планеты есть проблемы с почками).

Международный день рек.

Япония - Белый день (в этот день мужчины дарят женщинам белый шоколад в благодарность за подарки на День Святого Валентина).

ПРИМЕТЫ:

Евдокия (Авдотья) Плющиха. Снег, собранный на Евдокию, обладает особой целительной силой, его сохраняют в кувшинах и целый год дают больным от разных болезней. Беременным рекомендовалось смотреть на восходящее солнце.

РОДИЛИСЬ:

1804 Иоганн ШТРАУС-отец, австрийский композитор, создатель вальса (написал 152 вальса). Но титул «король вальса» принадлежит не ему, а его сыну с таким же именем, который создал более 500 вальсов, полек и галопов.

1879 Альберт ЭЙНШТЕЙН, немецкий физик, один из создателей современной физики, автор теории относительности (1905). Его дочь родилась с болезнью Дауна, и жена, по его настоянию, сдала ребёнка в приют для неполноценных детей. Эйнштейн так её никогда и не навестил. А через восемь лет у него родился сын, который позже оказался в сумасшедшем доме... Гуманист Эйнштейн от всего этого так огорчился, что бросил детей, супругу и женился на своей двоюродной сестре, но детей с ней (слава Богу!) уже не заводил. Его афоризм: «Образование есть то, что остаётся после того, когда забывается всё, чему нас учили».

1932 Наина Иосифовна ЕЛЬЦИНА (ГИРИНА), бывшая первая леди России, жена Бориса ЕЛЬЦИНА. При рождении была записана как Анастасия.

1933 Майкл КЕЙН (Морис Джозеф МИКЕЛУАЙТ), английский актёр, сэр. Родился в очень бедной семье. Сейчас он - преуспевающий бизнесмен.

1947 Билли КРИСТАЛ, американский актёр. Дебютировал в фильме Джона Риверса «Тест кролика» (1978), впервые в мире сыграв роль беременного мужчины.

1958 АЛЬБЕРТ, князь Монако.

1979 Павел Алексеевич ВОЛЯ, российский шоумен и актёр. По образованию - учитель русского языка. Женат на гимнастке и телеведущей Ляйсан УТЯШЕВОЙ, у них сын Роберт и дочь София.

1980 Нелли Владимировна УВАРОВА, российская актриса («Не родись красивой»). У неё от второго брака дочь Ия и сын Игнатий.

СОБЫТИЯ:

1499 Минску было предоставлено самоуправление по Магдебургскому праву. Был создан магистрат из 12 человек, который осуществлял судебные и полицейские функции, контролировал торговлю, сбор налогов и сословные права горожан.

1844 Из-за предсказаний проповедника В. Миллера тысячи американцев в ожидании конца света скупили всю белую ткань.

1881 Белорусский революционер-народоволец Игнатий ГРИНЕВИЦКИЙ брошенной бомбой смертельно ранил российского императора Александра II и себя.

1945 На Германию была сброшена самая большая британская бомба «Грэнд Слэм» (весила 9980 кг и имела 7.74 м в длину).

1958 Ассоциация компаний звукозаписи США учредила премию «Грэмми».

1994 Над Шеффилдом (Англия) зафиксировали самую длительную радугу, которую было видно шесть часов.

2000 Американский писатель Стивен КИНГ стал первым в мире писателем, опубликовавшим своё произведение исключительно в Интернете (за день его прочли 2 млн человек).

2018 Умер Стивен ХОКИНГ, знаменитый британский астрофизик.