В России приступили к испытаниям самого красивого грузовика МАЗ

Именитый белорусский автогонщик Сергей Вязович и его коллега Алексей Вишневский начали тестировать новый капотный грузовик Минского автозавода, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «МАЗ-СПОРТавто».

Испытания проходят в Астраханской области. Возможности нового грузовика, за которым закрепилась слава «самого красивого МАЗа в истории», гонщики проверят, катаясь три дня по местным пескам и бездорожью.

Капотный МАЗ-6440RR примет участие в следующем сезоне престижного ралли «Дакар» . По мнению Сергея Вязовича, это заметно увеличивает шансы его команды, хотя она и раньше была одним из лидеров гонки.

Новый МАЗ имеет компактные для болида габариты – 7050 мм x 2550 мм x 3400 мм. Полностью снаряженный автомобиль весит 9 тонн 600 кг. Инженеры создали комфортабельную и эргономичную кабину, при этом ее закрепили максимально близко к центру и низко относительно рамы. Поэтому передняя ось оказалась разгруженной, а центр тяжести снижен. Все это позволило улучшить развесовку и повысить устойчивость машины. Теперь вероятность опрокидывания грузовика на поворотах стала меньше.

МАЗ-6440RR оснащается 6-цилиндровым турбомотором Gyrtech G-13 мощностью 960 л.с. и крутящим моментом 4500 Нм. У него автоматическая коробка передач Allison 4000-й серии и «раздаткой» ZF. У грузовика полный привод, рессоры Weweler, амортизаторы Reiger, мосты SISU. Топливный бак на 1000 литров.

«Мы хотели создать один из самых красивых спортивных грузовиков в истории. Он не только мощный и маневренный, но и эффектный. Внимание ему обеспечено», – комментировал ранее появление капотного болида Сергей Вязович.