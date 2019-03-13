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Резервная команда «Цмоков» прервала 14-матчевую победную серию «Борисфена»

14.03.2019 00:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по баскетболу среди мужчин. 13 марта резервная команда «Цмоки» принимала дома «Борисфен», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Резервная команда «Цмоков» прервала 14-матчевую победную серию «Борисфена»

На прошлой неделе команды дважды встречались в Могилеве, где хозяева одержали две уверенные победы и захватили лидерство в турнирной таблице. Однако 13 марта минчане были готовы дать отпор. Первую четверть они выиграли 24:21, а вот две следующие находились в роли догоняющих. В середине четвертой десятиминутки Андрей Рогозенко забросил трехочковый и сравнял счет – 65:65. И теперь уже «Борисфен» догонял, однако «Цмоки», вырвавшись, наконец, вперед, победу не отдали – 84:80.

Резервная команда «Цмоков» прервала 14-матчевую победную серию «Борисфена»

Андрей Рогозенко, защитник БК «Цмоки-Минск» (резерв):
В первой игре с «Борисфеном» не было половины состава – было много травмированных игроков. Во вторую игру – да, мы плохо очень играли. Мы потом разобрали наши ошибки, исправили. Стены помогают, конечно. Болельщики помогают, энергию свою дают нам, и нам легче играть.

Мы защищались пару важных атак, не дали им забить. И потом в быстром отрыве забили свои легкие очки. Потом игра шла равная. Мы забили важные трехочковые броски в концовке и оторвались за счет этого. Не дали сопернику вернуться.

Резервная команда «Цмоков» прервала 14-матчевую победную серию «Борисфена»

Победа «Цмоков» прервала 14-матчевую беспроигрышную серию «Борисфена». Уже 14 марта резервная команда сыграет против «Цмоки-Минск-2».
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по баскетболу среди мужчин. 13 марта резервная команда «Цмоки» принимала дома «Борисфен», сообщили в программе...
 
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