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Резервная команда «Цмоков» прервала 14-матчевую победную серию «Борисфена»
Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по баскетболу среди мужчин. 13 марта резервная команда «Цмоки» принимала дома «Борисфен», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На прошлой неделе команды дважды встречались в Могилеве, где хозяева одержали две уверенные победы и захватили лидерство в турнирной таблице. Однако 13 марта минчане были готовы дать отпор. Первую четверть они выиграли 24:21, а вот две следующие находились в роли догоняющих. В середине четвертой десятиминутки Андрей Рогозенко забросил трехочковый и сравнял счет – 65:65. И теперь уже «Борисфен» догонял, однако «Цмоки», вырвавшись, наконец, вперед, победу не отдали – 84:80.
Андрей Рогозенко, защитник БК «Цмоки-Минск» (резерв):
Мы защищались пару важных атак, не дали им забить. И потом в быстром отрыве забили свои легкие очки. Потом игра шла равная. Мы забили важные трехочковые броски в концовке и оторвались за счет этого. Не дали сопернику вернуться.
Победа «Цмоков» прервала 14-матчевую беспроигрышную серию «Борисфена». Уже 14 марта резервная команда сыграет против «Цмоки-Минск-2».
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по баскетболу среди мужчин. 13 марта резервная команда «Цмоки» принимала дома «Борисфен», сообщили в программе...
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