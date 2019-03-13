ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

14.03.2019 00:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Необычную автошколу открывают в Беларуси. Обучать вождению здесь будут людей, перенесших травму шеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

Учащиеся пройдут не только классический теоретический курс, но и на практике получат навыки управления авто. Занятия начнутся уже в апреле, причем для людей с инвалидностью они будут бесплатными. Кто может воспользоваться этим шансом – узнавал корреспондент Евгений Поболовец.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

Евгений Шевко за рулем уже много лет, несмотря на полученную травму шеи. Автомобиль со специальным оборудованием купил в Германии, там же приобрел и другие приспособления, помогающие при движении.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

Евгений Поболовец, СТВ:
Вот такое незамысловатое устройство на белорусские деньги стоит 700 рублей. Правда, в нашей стране оно не производится, приходится закупать в Германии. Принцип работы очень прост: через специальный держатель устройство крепится на руле.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

Затем вот в таком положении вставляется кисть руки, и в итоге это позволяет во время движения крутить руль, не прилагая серьезных физических усилий.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

Евгений – один из немногих с травмой шеи, кому разрешено управлять автомобилем. Специальную медкомиссию пройти действительно сложно: проверяют по 12 методикам, в нормативе должны быть все 12.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

Татьяна Чумакова, старший научный сотрудник лаборатории РНПЦ МЭиР:
По совокупности выполнения всех методик определяется и работоспособность, и подвижность, и нарушение функций центральной нервной системы, зрительной, сенсорно-моторной, которые нужны для управления транспортным средством.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

Врачам, которые допускают человека на дорогу, надо убедиться в том, что он и сам не попадет в аварию, и другим водителям не создаст помех.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

Наталья Волынец, врач-эксперт, заведующая отделом РНПЦ МЭиР:
Мы допускаем людей с нарушением функций легкой степени, с легкими двигательными нарушениями в руках. При условии, что человек сохраняет возможность поддерживать позу сидя, то есть достаточно устойчиво сидеть в кресле.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

И хоть послаблений по медицинской части люди с инвалидностью не получили, но кое-какие изменения в белорусское законодательство в начале 2019 года все же внесли. Сейчас все люди с ограниченными физическими возможностями могут работать водителем категории В. И теперь для многих это шанс.

В том числе и потому возникла идея открыть автошколу для людей с травмой шеи. Нашли спонсоров, закупили оборудование и уже набрали первую группу учащихся – 15 человек. В том числе и одна женщина.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

Инна Дегилевич:
Для меня это шанс научиться и понять, что это такое. Возможно, если у нас произойдут изменения на законодательном уровне, стать полноправным участником дорожного движения.

Обучение начнут в середине апреля, для людей с инвалидностью оно бесплатно. В том числе и проживание в гостинице – в группе много приезжих. Это и белорусы из регионов, и россияне, и украинцы. Интерес к курсам большой. Хотя организаторы сразу предупреждают желающих: обучение вождению не даст им права ездить по дорогам общего пользования.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

Евгений Шевко, председатель Ассоциации инвалидов-колясочников:
Во-первых, это часть какого-то самоутверждения. Я могу это делать. Второе – практическое применение. Это один из шагов, чтобы доказать тем органам медицины, которые запрещают, что я могу водить автомобиль и попытаться все-таки получить заветную справку.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

В любом случае, за реализацией этой инициативы будет интересно наблюдать. За три месяца обучение пройдут не менее 50 людей с ограниченными возможностями. И о каждом снимут мотивирующие ролики – истории успеха. Если эксперимент признают удачным, возможно, и законодательство сделают проще.

Ведь одно дело говорить «я смогу», а другое – показать, что я уже умею.
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычную автошколу открывают в Беларуси. Обучать вождению здесь будут людей, перенесших травму шеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
БГК имени Мешкова 9-матчевой победной серией завершил регулярный сезон SEHA-лиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика