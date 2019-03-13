|
Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Необычную автошколу открывают в Беларуси. Обучать вождению здесь будут людей, перенесших травму шеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учащиеся пройдут не только классический теоретический курс, но и на практике получат навыки управления авто. Занятия начнутся уже в апреле, причем для людей с инвалидностью они будут бесплатными. Кто может воспользоваться этим шансом – узнавал корреспондент Евгений Поболовец.
Евгений Шевко за рулем уже много лет, несмотря на полученную травму шеи. Автомобиль со специальным оборудованием купил в Германии, там же приобрел и другие приспособления, помогающие при движении.
Евгений Поболовец, СТВ:
Затем вот в таком положении вставляется кисть руки, и в итоге это позволяет во время движения крутить руль, не прилагая серьезных физических усилий.
Евгений – один из немногих с травмой шеи, кому разрешено управлять автомобилем. Специальную медкомиссию пройти действительно сложно: проверяют по 12 методикам, в нормативе должны быть все 12.
Татьяна Чумакова, старший научный сотрудник лаборатории РНПЦ МЭиР:
Врачам, которые допускают человека на дорогу, надо убедиться в том, что он и сам не попадет в аварию, и другим водителям не создаст помех.
Наталья Волынец, врач-эксперт, заведующая отделом РНПЦ МЭиР:
И хоть послаблений по медицинской части люди с инвалидностью не получили, но кое-какие изменения в белорусское законодательство в начале 2019 года все же внесли. Сейчас все люди с ограниченными физическими возможностями могут работать водителем категории В. И теперь для многих это шанс.
В том числе и потому возникла идея открыть автошколу для людей с травмой шеи. Нашли спонсоров, закупили оборудование и уже набрали первую группу учащихся – 15 человек. В том числе и одна женщина.
Инна Дегилевич:
Обучение начнут в середине апреля, для людей с инвалидностью оно бесплатно. В том числе и проживание в гостинице – в группе много приезжих. Это и белорусы из регионов, и россияне, и украинцы. Интерес к курсам большой. Хотя организаторы сразу предупреждают желающих: обучение вождению не даст им права ездить по дорогам общего пользования.
Евгений Шевко, председатель Ассоциации инвалидов-колясочников:
В любом случае, за реализацией этой инициативы будет интересно наблюдать. За три месяца обучение пройдут не менее 50 людей с ограниченными возможностями. И о каждом снимут мотивирующие ролики – истории успеха. Если эксперимент признают удачным, возможно, и законодательство сделают проще.
Ведь одно дело говорить «я смогу», а другое – показать, что я уже умею.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычную автошколу открывают в Беларуси. Обучать вождению здесь будут людей, перенесших травму шеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)