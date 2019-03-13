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Директор минской клининговой компании подозревается в даче взятки

14.03.2019 07:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Директор минской клининговой компании подозревается в даче взятки
Фото из открытых источников

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 431 УК (дача взятки), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет. Он задержан. 

Холдинг «Чистый свет плюс» предоставляет услуги комплексного обслуживания зданий и объектов недвижимости во всех городах Беларуси. Изначально компания создавалась как клининговая.

Штат компании составляет 3000 человек, куда входят в том числе инженеры, техники и менеджеры. 

Директор минской клининговой компании подозревается в даче взятки
Самая крупная взятка в Беларуси в 2018 году составила 80 тыс. евро
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Расследуется уголовное дело в отношении директора ООО «Чистый свет плюс».
 
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