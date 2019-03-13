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Директор минской клининговой компании подозревается в даче взятки
14.03.2019 07:13 — Разное | Аргументы и факты
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 431 УК (дача взятки), сообщает
Холдинг «Чистый свет плюс» предоставляет услуги комплексного обслуживания зданий и объектов недвижимости во всех городах Беларуси. Изначально компания создавалась как клининговая.
Штат компании составляет 3000 человек, куда входят в том числе инженеры, техники и менеджеры.
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Расследуется уголовное дело в отношении директора ООО «Чистый свет плюс».
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