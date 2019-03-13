Директор минской клининговой компании подозревается в даче взятки

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 431 УК (дача взятки), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет. Он задержан.

Холдинг «Чистый свет плюс» предоставляет услуги комплексного обслуживания зданий и объектов недвижимости во всех городах Беларуси. Изначально компания создавалась как клининговая.

Штат компании составляет 3000 человек, куда входят в том числе инженеры, техники и менеджеры.

Самая крупная взятка в Беларуси в 2018 году составила 80 тыс. евро Подробнее