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Ребенок в Витебске застрял в велосипедной цепи

14.03.2019 07:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Ребенок в Витебске застрял в велосипедной цепи
МЧС Республики Беларусь

Сообщение в МЧС о том, что палец ребенка застрял в велосипедной цепи, поступило 13 марта днем. 

Два брата 5 и 2 лет играли с велосипедом в коридоре общежития, где они живут с родителями. Мама вышла на кухню, в это время младший случайно просунул палец между цепью и звездочкой. Высвободиться малыш уже не смог. 

Спасатели использовали гидравлическое аварийно-спасательное оборудование - гидравлические ножницы. Ребенка передали  скорой. Медики диагностировали открытый перелом средней фаланги второго пальца левой руки. 

Ребенок в Витебске застрял в велосипедной цепи
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Теги: Витебск
 
 
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Чтобы освободить руку мальчика, понадобилась помощь спасателей.
 
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