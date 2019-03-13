Ребенок в Витебске застрял в велосипедной цепи

Сообщение в МЧС о том, что палец ребенка застрял в велосипедной цепи, поступило 13 марта днем.

Два брата 5 и 2 лет играли с велосипедом в коридоре общежития, где они живут с родителями. Мама вышла на кухню, в это время младший случайно просунул палец между цепью и звездочкой. Высвободиться малыш уже не смог.