Первая и вторая ракетка Беларуси сразились на турнире в США

Два белорусских теннисиста сошлись на турнире категории ATP Challenger Arizona tennis classic в американском Финиксе с призовым фондом 162 480 долларов.



Илья Ивашко и Егор Герасимов. Фото: tennis.by

Во 2-м круге одиночного разряда первая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 96 ATP) в трех сетах взял верх над второй, Егором Герасимовым (№ 138 ATP) - 6:4, 4:6, 6:2.

В 1/8 финала Илья Ивашко, имеющий на соревнованиях 16-й номер посева, встретится с первой ракекой Казахстана Максимом Кукушкиным (№ 43 ATP), который посеян под 4-м номером.

Егор Герасимов в 1-м круге обыграл представителя Австралии Алексея Попырина (№ 131 ATP) — 6:1, 3:0 (отказ Попырина), Илья Ивашко стартовал сразу со 2-го раунда.