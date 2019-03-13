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«Сама приглашаю себя в кафе и на прогулку». Кто такие аутосексуалы?

14.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Можно ли влюбиться в самого себя? Аутосексуалы отвечают «да». Действительно ли мы живем в эру любви к себе? Ответить на этот вопрос попыталась журналистка немецкого издания Die Welt Сабине Винклер.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

«Речь идет не об обычном отношении к себе — когда, например, ты считаешь, что хорошо выглядишь. Или позволяешь себе провести целый день в спа или заказать меню из трех блюд только для себя одного, — поясняет журналистка. — Мы говорим о настоящем любовном опьянении: бабочках в животе, биении сердца, беспокойстве. И все только благодаря взгляду в зеркало или мыслям о себе. Именно такая форма сексуальной ориентации называется аутосексуальностью. И в последнее время появляется все больше сообщений о том, как молодые уверенные в себе женщины выходят замуж за самих себя».

Профессор сексологии из Университета Мерзебурга Хайнц-Юрген Фосс не считает аутосексуальность новым феноменом и приравнивает ее к самоудовлетворению, говорится в статье.

Наиболее известным примером аутосексуальной ориентации является, пожалуй, американская писательница Джиа Витале, которая обратила внимание на свою аутосексуальность уже в возрасте 13 лет.

«Я сама приглашаю себя в кафе, хожу с собой гулять, одеваю сама для себя белье и нежусь сама с собой», — гордо заявляет она в своем Twitter. С самой собой она помолвлена с 2017 года. «Когда все началось, я не могла прекратить смотреть на себя в зеркало. Я гладила себя по декольте и покупала себе шоколад на День святого Валентина», — написала она в одном из своих эссе.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima) 8 Июн 2018 в 4:11 PDT

«Да» сказала себе в мае 2017 года и бразильская топ-модель Адриана Лима. Конечно, символически, ведь законодательство ни одной страны не позволяет выйти замуж или жениться на самом себе.

«При этом феномен аутосексуальности появился не вчера, — отмечает Винклер. — Первым, кто с научной точки зрения подошел к вопросу аутосексуальности или аутоэротизма, стал сексолог Хэвлок Эллис, который уже в 1897 в своей работе „Изучение психологии секса“ установил, что есть люди, которые могут пережить свою сексуальность только через самих себя. Уже тогда он отважился на прогноз: количество аутосексуалов будет расти».

Профессор Фосс связывает это явление с тем, что сегодня мы в целом более открыто обращаемся с темой сексуальности. «Еще десять лет назад сексуальная ориентация и самоопределение были запретными темами. Но наше общество становится в этих аспектах все более разнообразным, и автоматически появляются новые дискурсы», — говорится в статье.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

К тому же, как отмечает Фосс, сам брак становится менее привлекательным, так как в нем речь идет о «совместной жизни, а не о самосознании человека».

«Получается, что тренд так называемой сологамии в итоге является скорее символическим актом. Но в глаза бросается то, что с аутосексуальностью связываются и открыто сообщают о ней почти исключительно женщины. Это не особенно удивляет, — пишет Винклер, — ведь в нашем обществе по-прежнему преобладают традиционные представления о гендерных ролях». По словам Фосса, мужчина изначально определяет для себя сильную, независимую позицию. «Просто не бросается в глаза, когда мужчина сфокусирован на самом себе. (…) Если же женщина заявляет о том, что она обходится без партнера, это вызывает бурную реакцию», — говорит сексолог.

«Если исходить из того, что многие выбирают самих себя только потому, что им надоедает необходимость быть зависимыми от других, то эта форма сексуальной ориентации может быть и выражением эмансипации», — заключает Винклер.

 
 
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Можно ли влюбиться в самого себя? Аутосексуалы отвечают «да»
 
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