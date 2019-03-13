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Арсенал оружия и боеприпасов изъяли в Дрибинском районе

14.03.2019 08:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Арсенал оружия и боеприпасов изъяли в Дрибинском районе
МВД Республики Беларусь

Находке оперативников предшествовала информация о причастности мужчины к незаконной охоте.

«Во время проверки сведения не подтвердились. Однако при осмотре частного дома мы наткнулись на склад оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, который принадлежал хозяину. Экспертиза показала, что все это было пригодно для стрельбы», – сообщает МВД со ссылкой на 11 управление ГУБОПиК МВД по Могилевской области.

Найдены незарегистрированные охотничьи ружья, самодельный нарезной карабин с оптическим прицелом, винтовка системы «Маузер», пневматический пистолет и такая же винтовка, сигнальная ракета, свыше двух килограммов пороха, порядка 550 патронов различного калибра и составные части к нарезному огнестрельному оружию.

По словам мужчины, ни один из образцов оружия он не собирался использовать по прямому назначению. Он собирал арсенал в том числе во время раскопок на местах бывших военных действий. 

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. 

Арсенал оружия и боеприпасов изъяли в Дрибинском районе
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