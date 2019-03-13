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На Славомира Адамовича заведено уголовное дело за «кражу, совершенную с проникновением в жилище».
Он под домашним арестом.
Дело было заведено в декабре 2018 года, в последнее время он находился под домашним арестом.
В разговоре с корреспондентом
Адамович связывает преследование за своей общественной активностью.
Суд состоится 22 марта в Марьиной Горке. Адамовичу грозят исправительные работы на срок до двух лет, либо арест, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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Славомир Адамович был одним из основателей Общества молодых литераторов «Тутэйшыя», обрел популярность в 1990-ые.
В 1995 году написал стихотворение «Убей президента!», За что был арестован. В тюрьме КГБ держал сухую голодовку. Через 10 месяцев выпущен под подписку о невыезде. Наказание, к которому приговорил Славомира Адамовича суд, фактически ограничивалось тем сроком, который он уже отбыл в заключении.
В 1997 году на одном из оппозиционных митингов публично зашил себе рот в знак протеста против давления властей на независимые СМИ и независимых журналистов.
В начале 2000-ых эмигрировал в Норвегию, но в 2009 году вернулся в Беларусь и поселился в Марьиной Горке.
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