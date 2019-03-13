Boeing попросила приостановить полеты всех самолетов 737 MAX

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«Безопасность оставалась главной ценностью для Boeing с тех пор, как мы начали строить самолеты, и останется ею навсегда. Большего приоритета для нашей компании и нашей индустрии не существует», — сказал президент компании Деннис Мюленбург.





При этом из данных с сайта компании следует, что всего она поставила 376 самолетов 737 MAX (при совокупном объеме заказов 5012 единиц).





В решении же Управления гражданской авиации США говорится о том, что запрет полетов касается Boeing 737 MAX, операторами которых являются авиакомпании США или которые совершают полеты над территорией США.





Запрет на полеты будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.





Запреты на полеты





Часом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказывает запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в Соединенных Штатах.





12 марта Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии. Помимо стран ЕС, о временном запрете объявили Китай, Сингапур, Индонезия, Бразилия, Аргентина, Мексика, Индия, Эфиопия, Каймановы острова, ЮАР, Австралия, Оман, Марокко и Монголия. 13 марта список стран пополнялся на протяжении дня — например, о запрете полетов сообщили авиационные службы Украины и Грузии.





Белорусская авиакомпания сейчас такие самолеты не использует, но в ближайшее время авиапарк «Белавиа» пополнится четырьмя новыми Boeing 737 MAX 8. Будут ли они летать — решат позже.





Две катастрофы за полгода





Авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.





В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа — Boeing 737 MAX 8. Он принадлежал индонезийским авиалиниям Lion Air и летел из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа, связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета.



