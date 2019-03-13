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Boeing попросила приостановить полеты всех самолетов 737 MAX

14.03.2019 08:07 — Разное | Партизан  
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Авиастроительная корпорация Boeing заявила, что «решила рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета». Компания поддерживает соответствующее решение управления. Об этом говорится в заявлении корпорации.


Фото: Reuters

«Безопасность оставалась главной ценностью для Boeing с тех пор, как мы начали строить самолеты, и останется ею навсегда. Большего приоритета для нашей компании и нашей индустрии не существует», — сказал президент компании Деннис Мюленбург.

При этом из данных с сайта компании следует, что всего она поставила 376 самолетов 737 MAX (при совокупном объеме заказов 5012 единиц).

В решении же Управления гражданской авиации США говорится о том, что запрет полетов касается Boeing 737 MAX, операторами которых являются авиакомпании США или которые совершают полеты над территорией США.

Запрет на полеты будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.

Запреты на полеты

Часом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказывает запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в Соединенных Штатах.

12 марта Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии. Помимо стран ЕС, о временном запрете объявили Китай, Сингапур, Индонезия, Бразилия, Аргентина, Мексика, Индия, Эфиопия, Каймановы острова, ЮАР, Австралия, Оман, Марокко и Монголия. 13 марта список стран пополнялся на протяжении дня — например, о запрете полетов сообщили авиационные службы Украины и Грузии.

Белорусская авиакомпания сейчас такие самолеты не использует, но в ближайшее время авиапарк «Белавиа» пополнится четырьмя новыми Boeing 737 MAX 8. Будут ли они летать — решат позже.

Две катастрофы за полгода

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа — Boeing 737 MAX 8. Он принадлежал индонезийским авиалиниям Lion Air и летел из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа, связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета.


 
 
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Авиастроительная корпорация Boeing заявила, что «решила рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов всего...
 
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