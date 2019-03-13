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Первая и вторая ракетка Беларуси сразились на турнире в США

14.03.2019 08:03 — Разное | Партизан  
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Два белорусских теннисиста сошлись на турнире категории ATP Challenger Arizona tennis classic в американском Финиксе с призовым фондом 162 480 долларов.


Илья Ивашко и Егор Герасимов. Фото: tennis.by

Во 2-м круге одиночного разряда первая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 96 ATP) в трех сетах взял верх над второй, Егором Герасимовым (№ 138 ATP) - 6:4, 4:6, 6:2, пишет sport.tut.by

В 1/8 финала Илья Ивашко, имеющий на соревнованиях 16-й номер посева, встретится с первой ракекой Казахстана Максимом Кукушкиным (№ 43 ATP), который посеян под 4-м номером.

Егор Герасимов в 1-м круге обыграл представителя Австралии Алексея Попырина (№ 131 ATP) — 6:1, 3:0 (отказ Попырина), Илья Ивашко стартовал сразу со 2-го раунда.


 
 
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Два белорусских теннисиста сошлись на турнире категории ATP Challenger Arizona tennis classic в американском Финиксе с призовым фондом 162 480 долларов.
 
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