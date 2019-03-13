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Как дружить с Путиным и от него же защищаться

14.03.2019 07:56 — Разное | Партизан  
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Опрос Белсат. Накануне в Интернете появился документ, который называют рабочей версией Концепции информационной безопасности Беларуси, якобы накануне одобренной Александром Лукашенко во время совещания с Советом безопасности страны. Единодушия в реакциях на появление документа нет.

Алексей Янукевич, заместитель председателя партии БНФ:

«Если ты объявляешь, что твой лучший друг – Кремль, Путин, говоришь о каком-то союзном государстве, – то нелепо говорить, что от твоего лучшего друга и союзника исходит основная опасность и нужно ограничить его влияние. Если ты якобы строишь «союз» и при этом вынужден делать какие-то шаги, чтобы защититься от этой «дружбы». Рушится вся идеология, которую строил Лукашенко в течение 20 лет».

Артем Шрайбман, политический обозреватель:

«Этот документ подтвердил то, что мне уже давно говорили знающие люди. В Совете Безопасности работает достаточно адекватных белорусскоцентричных патриотов, для которых независимость – не пустой звук. Никто не заставлял их вставлять в текст все вышеперечисленные тезисы. Никто бы не вернул текст, будь там традиционные выпады в адрес пятой колонны и других журналюг-хакеров. Но они сделали все именно так, как сделали».

Павел Усов, политолог:

«Свой «информационный суверенитет» Беларусь собирается защищать вместе с Россией, в рамках Союзного государства». Вот такая интересная получается концепция. Видимо, Лукашенко имел в виду какие-то другие «фейки». Конечно, сам процесс формирования концепции информационной безопасности и суверенитета без активного участия представителей независимых СМИ и независимого экспертного сообщества — сам по себе уже большой фейк. Это дает понять, от кого и как государство собирается защищать свой суверенитет».

На тему Концепции информационной безопасности мы поговорили и с Павлюком Быковский, медиаэкспертом и политическим обозревателем.




 
 
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Опрос Белсат. Накануне в Интернете появился документ, который называют рабочей версией Концепции информационной безопасности Беларуси, якобы накануне...
 
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