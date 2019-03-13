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В Минске медалью за героический поступок наградили отца Викентия

14.03.2019 07:48 — Разное | Партизан  
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Награда была учреждена Движением Солидарности «Разам» («Вместе») в 2018-м году и присуждается 13 марта — в день рождения известного белорусского диссидента Сергея Ханженкова.

В Минске медалью за героический поступок наградили отца Викентия
Фото: Татьяна Власенко/belsat.eu
Медалью имени Сергея Ханженкова «За героический поступок» торжественно награжден иеромонах белорусского автокефальной церкви отец Викентий, пишет Белсат.

«За героический чин, так как его служение как священника в сегодняшних условиях – есть реальный героизм. Иеромонах церкви, которую сегодняшняя власть не исповедует по политическим причинам. Священник, который идет впереди колонны и в День Воли, и на Чернобыльский шлях. Священник, которого незаконно арестовывают», – такие слова звучали во время награждения.

Победителя определяет комиссия из 15 человек, куда входят известные культурные и общественные деятели: Юрий Хащеватский, Алесь Томкович, Владимир Халип, Валерий Мазынский, Алексей Марочкин и другие.

Сегодня во время вечеринки заочно также получили грамоты благодарности Павел Северинец и Дмитрий Дашкевич, которые в момент вручения премии находились на страже у ресторана «Поедем – поедим».

Автор медали — минский скульптор Геник Лойко. Первым лауреатом премии в 2017-м году стал активист Сергей Пальчевский — за защиту Куропат. В 2018-м году медаль получила общественная активистка, пенсионерка Нина Багинская. В 2017-м году после ареста десятков активистов по делу «Белого легиона» она ежедневно приходила к зданию КГБ, организовала одиночные пикеты. Ежедневно ее задерживали и отвозили в РОВД.


Фота: Таццяна Уласенка/belsat.eu

Кто такой Сергей Ханженков?

Это известный белорусский диссидент и активист. В студенчестве Ханженков создал молодежную антикоммунистическую организацию, которая имела Устав и программу деятельности. Вместе со своими единомышленниками он собирался взорвать минскую башню, которая глушила западные радиопередачи. В 1963 году его арестовали советские спецорганы за «попытку сделать диверсию» и «антисоветскую агитацию и пропаганду». Ханженкова приговорили к 10 годам заключения и этапировали в Мордовский лагерь — единственный в то время советский лагерь для политзаключенных. Там судьба свела его с известными узниками: Балисом Гаяускасом, Юрием Шухевичем, писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем.

Ханженков не просил помилования и вышел на свободу только в 1973 году. Он не был реабилитирован и реабилитации никогда не добивался. На воле продолжил общественную деятельность, стал членом Движения Солидарности «Разам», принимал участие в многочисленных акциях, митингах и шествиях.



 
 
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Награда была учреждена Движением Солидарности «Разам» («Вместе») в 2018-м году и присуждается 13 марта — в день рождения известного белорусского диссидента Сергея...
 
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