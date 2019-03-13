В Минске медалью за героический поступок наградили отца Викентия

Сергея Ханженкова «За героический поступок» торжественно награжден иеромонах белорусского автокефальной церкви отец Викентий, пишет Белсат. Медалью имени«За героический поступок» торжественно награжден иеромонах белорусского автокефальной церквиБелсат.





«За героический чин, так как его служение как священника в сегодняшних условиях – есть реальный героизм. Иеромонах церкви, которую сегодняшняя власть не исповедует по политическим причинам. Священник, который идет впереди колонны и в День Воли, и на Чернобыльский шлях. Священник, которого незаконно арестовывают», – такие слова звучали во время награждения.





Победителя определяет комиссия из 15 человек, куда входят известные культурные и общественные деятели: Юрий Хащеватский, Алесь Томкович, Владимир Халип, Валерий Мазынский, Алексей Марочкин и другие.





Сегодня во время вечеринки заочно также получили грамоты благодарности Павел Северинец и Дмитрий Дашкевич, которые в момент вручения премии находились на страже у ресторана «Поедем – поедим».





Автор медали — минский скульптор Геник Лойко. Первым лауреатом премии в 2017-м году стал активист Сергей Пальчевский — за защиту Куропат. В 2018-м году медаль получила общественная активистка, пенсионерка Нина Багинская. В 2017-м году после ареста десятков активистов по делу «Белого легиона» она ежедневно приходила к зданию КГБ, организовала одиночные пикеты. Ежедневно ее задерживали и отвозили в РОВД.









Фота: Таццяна Уласенка/belsat.eu





Кто такой Сергей Ханженков?





Это известный белорусский диссидент и активист. В студенчестве Ханженков создал молодежную антикоммунистическую организацию, которая имела Устав и программу деятельности. Вместе со своими единомышленниками он собирался взорвать минскую башню, которая глушила западные радиопередачи. В 1963 году его арестовали советские спецорганы за «попытку сделать диверсию» и «антисоветскую агитацию и пропаганду». Ханженкова приговорили к 10 годам заключения и этапировали в Мордовский лагерь — единственный в то время советский лагерь для политзаключенных. Там судьба свела его с известными узниками: Балисом Гаяускасом, Юрием Шухевичем, писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем.





Ханженков не просил помилования и вышел на свободу только в 1973 году. Он не был реабилитирован и реабилитации никогда не добивался. На воле продолжил общественную деятельность, стал членом Движения Солидарности «Разам», принимал участие в многочисленных акциях, митингах и шествиях.







