Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

«Барселона» на своем поле разгромила «Лион» со счетом 5:1, первая встреча закончилась ничьей (0:0). В результате каталонцы прошли в следующую стадию. Также путевку в четвертьфинал получил «Ливерпуль», который одержал победу в ответном матче с «Баварией». Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом матче была зафиксирована ничья (0:0).





Полный список участников 1/4 финала выглядит следующим образом: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды).





пишет ru.oxu.az Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 15 марта,ru.oxu.az



