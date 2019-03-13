СМИ: в США испытают ракеты, запрещенные ДРСМД









Напомним, ДРСМД запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи км.

"В августе мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования", − отметил источник агентства на условиях анонимности.

пишет korrespondent.net По его словам, дальность данной ракеты составляет около одной тысячи км. В случае, если испытания пройдут успешно, ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев,korrespondent.net

Кроме того, Пентагон рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре 2019 года.

При этом чиновник Пентагона подчеркнул, что США еще не обсуждали возможность развертывания запрещенных по ДРСМД ракет на территории стран-союзников.

Как сообщал Корреспондент.net, в феврале этого года США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.



