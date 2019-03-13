|
СМИ: в США испытают ракеты, запрещенные ДРСМД
Пентагон планирует провести испытания двух ракет, которые ранее были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в среду, 13 марта, сообщило агентство
Напомним, ДРСМД запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи км.
"В августе мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования", − отметил источник агентства на условиях анонимности.
По его словам, дальность данной ракеты составляет около одной тысячи км. В случае, если испытания пройдут успешно, ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев,
Кроме того, Пентагон рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре 2019 года.
При этом чиновник Пентагона подчеркнул, что США еще не обсуждали возможность развертывания запрещенных по ДРСМД ракет на территории стран-союзников.
Как сообщал Корреспондент.net, в феврале этого года США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пентагон планирует провести испытания двух ракет, которые ранее были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в среду, 13 марта,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)