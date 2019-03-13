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Соболенко вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

14.03.2019 07:30 — Разное | Партизан  
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Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.


Фото: www.wtatennis.com

В четвертьфинальном матче Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в двух сетах взяли верх над дуэтом из США Кейтлин Кристиан / Эйжа Мухаммад — 6:1, 6:3. Поединок продолжался 55 минут.

Ранее в 1/16 финала Соболенко и Мертенс обыграли имевшую на турнире 2-й номер посева пару Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (4:7), 10:8, а затем в 1/8 финала победили интернациональный дуэт Ракель Атаво (США) / Катарина Среботник (Словения) — 5:7, 6:3, 11:9.

В полуфинале соперницами Соболенко и Мертенс станут Габриэла Дабровски из Канады и китаянка Сюй Ифань, эта пара имеет на турнире 5-й номер посева.

В одиночном разряде Арина Соболенко (№ 9 WTA) выбыла в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив 8-й ракетке мира Ангелике Кербер.

Другие белоруски завершили выступление в парных соревнованиях уже после стартовых матчей.

Виктория Азаренко вместе с украинкой Элиной Свитолиной уступили дуэту Алисия Росольска (Польша)/Ян Чжаосюань (Китай) — 5:7, 6:4, 8:10.

Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой проиграли посеянному под 8-м номером дуэту из Тайваня Чжань Хаоцин/Чжань Юнжань — 2:6, 3:6.


В одиночном разряде Виктория Азаренко дошла до 2-го круга, где проиграла американке Серене Уильямс, Александра Саснович стартовала сразу со 2-го раунда, проиграв украинке Катерине Козловой, а Вера Лапко в 1-м круге уступила Виктории Азаренко.


 
 
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Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.
 
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