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Индийская Tata готовит недорогой субкомпактный «паркетник»
В этом году стенд Tata на Женевском автосалоне пестрил разномастными новинками, центральное место среди которых занимал концепт H2X, намекающий на будущий микро-кроссовер индийской концерна.
После прошлогодних шоу-каров 45X и H5X, который в итоге превратился в серийный SUV
Из особенностей оформленного в минималистичном духе салона шоу-кара Tata — штурвал вместо руля, необычные вентиляционные дефлекторы и пара 10,2-дюймовых дисплеев, которые сами по себе уже не в диковинку: на одном из них отображаются рисованные приборы, а второй отвечает за управление медиасистемой.
Товарный вариант H2X пока проходит под кодовым обозначением Hornbill — серийное воплощение «паркетник» обретет в 2020 году: его премьера ожидается на февральском автошоу в Дели, а в середине года автомобильчик должен добраться и до местных дилеров. Ориентировочная стоимость — от 600 тысяч рупий (8580 долларов в пересчете).
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В этом году стенд Tata на Женевском автосалоне пестрили разномастными новинками, центральное место среди которых занимал концепт H2X.
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