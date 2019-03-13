Индийская Tata готовит недорогой субкомпактный «паркетник»

В этом году стенд Tata на Женевском автосалоне пестрил разномастными новинками, центральное место среди которых занимал концепт H2X, намекающий на будущий микро-кроссовер индийской концерна.



Фото: Tata

После прошлогодних шоу-каров 45X и H5X, который в итоге превратился в серийный SUV Harrier , H2X стал уже третьим автомобилем марки с обликом в новом дизайнерском стиле Impact 2.0 с двухэтажной светодиодной оптикой и множеством горизонтальных линий. В основе переднеприводного кроссовера длиной 3,84 м лежит новая модульная платформа ALFA, а под капотом серийной версии, как ожидается, пропишется 1,2-литровый бензиновый атмосферный двигатель.



Фото: Tata

Из особенностей оформленного в минималистичном духе салона шоу-кара Tata — штурвал вместо руля, необычные вентиляционные дефлекторы и пара 10,2-дюймовых дисплеев, которые сами по себе уже не в диковинку: на одном из них отображаются рисованные приборы, а второй отвечает за управление медиасистемой.





Товарный вариант H2X пока проходит под кодовым обозначением Hornbill — серийное воплощение «паркетник» обретет в 2020 году: его премьера ожидается на февральском автошоу в Дели, а в середине года автомобильчик должен добраться и до местных дилеров. Ориентировочная стоимость — от 600 тысяч рупий (8580 долларов в пересчете).